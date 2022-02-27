Зеленский обратился к белорусам: Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске. Полный текст обращения

Эти мои слова будут обращены к гражданам Беларуси.
Сегодня всех вас зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс. Но сейчас уже точно не может быть ничего обычного.
Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня.
Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы. Снова бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. На сегодня нет ни одного объекта в стране, который оккупанты не считали бы для себя допустимой целью. Они воюют против всех. Они воюют против всего живого – против детских садиков, против жилых домов и даже против машин скорой помощи. Они применяют реактивную артиллерию, ракеты против целых городских районов, в которых нет и никогда не было никакой военной инфраструктуры.
Васильков, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и многие другие города Украины выживают в таких условиях, которые последний раз были на нашей и на вашей земле во время Второй мировой войны.
Но в войне, которая идет сейчас, вы с нами не на одной стороне. Увы. С вашей территории войска Российской Федерации запускают ракеты по Украине. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия – и, кстати, не только нами, но и нашими отцами, нашими дедами.
И все это – тоже де-факто референдум для вас, белорусы. Вы решаете, кто вы. Вы решаете, кем быть. Как вы будете смотреть в глаза своим детям, как вы будете смотреть в глаза друг другу, своим соседям. А мы – ваши соседи. Мы, украинцы. Будьте Беларусью, а не Россией! Этот выбор вы делаете именно сейчас. Именно сегодня.
Сейчас много новостей о возможных переговорах Украины и России, которые могут закончить эту войну и вернуть мир всем нам. И в них часто упоминают вашу столицу. Минск. Как площадку для этих переговоров. Площадку, которую выбирали не мы. И, на самом деле, не вы. А выбирало руководство России. И снова сейчас предложение встретиться у вас.
Четыре дня назад именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, техника. Били по нашим домам, били по нашим жизням. Пошла тяжелая техника. И это страшное дежавю. Вы знаете, Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941-м году. А вы спали, братья белорусы. А мы проснулись. Но вы и сейчас спите. А мы с этого момента уже не ложимся. Потому, что мы боремся. Боремся за свою страну. Боремся за свою свободу. Потому, что имеем полное на это право.
Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске. В вашем городе. Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске, мы много раз встречались. Так просто правильно. Так правдиво. Именно так, по-соседски разговаривать нам. Сейчас же вы еще не сделали свой главный выбор. И он впереди, он должен зависеть только от вас. Не от России, не от Украины, не от Америки, а от народа Беларуси.
Именно поэтому сейчас мы говорим – не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны! Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными. И могут действительно закончить войну.
Искренне желаю Беларуси вновь стать той самой доброй, безопасной Беларусью, которую все видели еще не так давно. Сделайте правильный выбор. Я уверен – это главный выбор вашего великого народа.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По последним данным Министерства здравоохранения Украины, с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.
Враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Офиса президента и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были убиты 3,5 тыс. оккупантов, уничтожены 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". Минобороны РФ о потерях не отчитывается.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против центробанка РФ.