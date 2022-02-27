Макрон призвал Лукашенко не быть вассалом и соучастником в войне России против Украины

Хотя Евросоюз не признает легитимность Лукашенко, в сообщении на сайте президента Франции тот назван "президентом Беларуси".
"Президент республики обратился к президенту Беларуси с просьбой потребовать скорейшего вывода российских войск со своей земли, потому что это ведет к односторонней и несправедливой войне, и подчеркнул необходимость сотрудничества с международным сообществом для проведения гуманитарных операций по оказанию помощи украинскому народу", – сказано в сообщении.
При этом Макрон подчеркнул, что "братские отношения между белорусским и украинским народами должны были бы побудить Беларусь отказаться быть вассалом и фактическим соучастником в войне России против Украины".
В сообщении Елисейского дворца сказано, что Макрон также обсуждал с Лукашенко "серьезность решения", позволяющего России разместить ядерное оружие на территории Беларуси. Детали обсуждения этой темы в релизе не приводятся.
Пресс-служба Лукашенко сообщила, что разговор продолжался 1 час 20 минут, он касался только российско-украинского конфликта и вовлеченности Беларуси в него.
"Еще одна тема касалась вооружений, в том числе речь шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Беларуси. В ответ на данный вопрос президент Беларуси отреагировал замечанием: "Фейк", – отметив, что "если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном, а и об обычном оружии речи быть не может", – сообщила пресс-служба Лукашенко.
Он ранее опровергал участие белорусских военных в нападении на Украину, но пленные российские военнослужащие подтверждают, что белорусы задействованы в военной операции.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По последним данным Министерства здравоохранения Украины, с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.
Враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Офиса президента и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были убиты 3,5 тыс. оккупантов, уничтожены 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". Минобороны РФ о потерях не отчитывается.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Украинские власти считают, что главная цель российских военных – зайти в Киев и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное.
Из-за вторжения в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. США также ввели санкции против Беларуси за участие в войне в Украине. Под ограничения попали госбанки и чиновники, в том числе министр обороны.