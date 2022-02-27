Под Гостомелем разгромили колонну российского спецназа

Одного из чеченских спецназовцев взяли в плен, с остальными разбираются "из стрелкового оружия", сообщил журналист Кирилл Сазонов Фото: Валерій Пастухов / Facebook

При разгроме колонны был уничтожен командир 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни генерал Магомед Тушаев, эту информацию также подтвердили в СБУ.

"Это были кадыровцы. Сверхэлитное подразделение у них считается. При разгроме колонны был уничтожен генерал Магомед Тушаев – командир 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни. Все это подтвердил взятый в плен боец из колонны. С оставшимися в настоящий момент уже из стрелкового оружия разбирается Нацгвардия Украины и спецподразделение "Альфа", – написал Сазонов.

Он добавил, что остатки разбитой под Гостомелем колонны кадыровцев отступали в западном направлении.

"Дошли до Бородянки, где их и накрыли наши... Очень трудно уйти от арты, когда о твоих маневрах сообщают из каждого дома, мимо которого проехал..." – отметил он.