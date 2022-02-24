Российские оккупанты захватили аэропорт в Гостомеле – Подоляк

Бои за аэропорт в Гостомеле продолжались весь день Фото: wikipedia.org

Он рассказал, что украинские военнослужащие после упорных боев потеряли контроль над этим объектом.

Сегодня на этом аэродроме высадился российский десант.

Корреспондент американского телеканала CNN Мэтью Чанс, который находился на месте происшествия, сообщил, что для российских оккупантов этот объект имеет стратегическое значение – они хотят установить с помощью этого аэропорта "воздушный мост", по которому перебросить в Украину большее количество войск.

В 17.59 Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что десантников в Гостомель доставили на 20 российских вертолетах Ка-52 и Ми-8. К тому моменту на объекте продолжался бой. Известно, что украинским военнослужащим удалось сбить три вертолета, а также захватить одного российского диверсанта в этом районе.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано около 17.30, заявил, что вражеский десант в Гостомеле блокируют и что он дал приказ уничтожить объект.

В 17.40 главный расследователь Bellingcat Христо Грозева со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил в Twitter, что из российского Пскова в направлении Киева вылетело 18 транспортных самолетов Ил-76 для высадки десанта. По его информации, в столице Украину они должны были прибыть в течение часа.

!!! Ukrainian government sources tell me 18 Il-76 planes have left Pskov direction Kyiv, will arrive in about an hour — Christo Grozev (@christogrozev) February 24, 2022

Примерно в 18.45 корреспондент издания "ГОРДОН" в Деснянском района Киева слышал звуки пролета летальных аппаратов.