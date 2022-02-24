Российские оккупанты захватили аэропорт в Гостомеле – Подоляк

Он рассказал, что украинские военнослужащие после упорных боев потеряли контроль над этим объектом.
Сегодня на этом аэродроме высадился российский десант.
Корреспондент американского телеканала CNN Мэтью Чанс, который находился на месте происшествия, сообщил, что для российских оккупантов этот объект имеет стратегическое значение – они хотят установить с помощью этого аэропорта "воздушный мост", по которому перебросить в Украину большее количество войск.
В 17.59 Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что десантников в Гостомель доставили на 20 российских вертолетах Ка-52 и Ми-8. К тому моменту на объекте продолжался бой. Известно, что украинским военнослужащим удалось сбить три вертолета, а также захватить одного российского диверсанта в этом районе.
Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано около 17.30, заявил, что вражеский десант в Гостомеле блокируют и что он дал приказ уничтожить объект.
В 17.40 главный расследователь Bellingcat Христо Грозева со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил в Twitter, что из российского Пскова в направлении Киева вылетело 18 транспортных самолетов Ил-76 для высадки десанта. По его информации, в столице Украину они должны были прибыть в течение часа.
!!! Ukrainian government sources tell me 18 Il-76 planes have left Pskov direction Kyiv, will arrive in about an hour— Christo Grozev (@christogrozev) February 24, 2022
Примерно в 18.45 корреспондент издания "ГОРДОН" в Деснянском района Киева слышал звуки пролета летальных аппаратов.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.
Западные страны обещали ввести против РФ строгие санкции в случае нападения на Украину.