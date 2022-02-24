После жестокого боя Украина потеряла контроль над ЧАЭС – Подоляк

Она написала что персонал в заложниках, но отметила, что эта информация непроверенная.
Общественному эту информацию подтвердила пресс-секретарь Госагентства по управлению зоной отчуждения Евгения Кузнецова.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил в комментарии "Бабелю", что контроль над ЧАЭС потерян.
"После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфаймента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал он.
Новость дополняется.