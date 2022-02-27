В результате обстрелов российских войск в Украине погибли 210 человек, в том числе шестеро детей – Минздрав

Ранения получили более 1,1 тыс. человек, из них более 100 детей. В частности, в Мариуполе Донецкой области, где с 24 февраля продолжаются интенсивные бои, 45 жителей получили ранения.
Утром Минздрав сообщал, что в результате агрессии РФ погибло 198 украинцев, из них трое – дети.
По данным министерства, в Украине разрушено более 350 объектов гражданской инфраструктуры (жилых домов, магазинов, медицинских учреждений, мостов и учебных заведений).
В Минздраве подчеркнули, что российские войска обстреливают медицинские и образовательные учреждения. В частности, 24 февраля в результате артобстрела больницы в Угледаре Донецкой области четыре человека погибли, а 10 получили ранения. В Ахтырке Сумской области 25 февраля обстреляли из реактивной системы залпового огня два жилых дома и детский сад. Погибло пять человек, в том числе ребенок, 15 получили ранения. В результате обстрела детсада в Ворзеле Киевской области пострадал 51 ребенок, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
Враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Офиса президента и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были убиты 3,5 тыс. оккупантов, уничтожены 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". Минобороны РФ о потерях не отчитывается.
По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина.