В результате обстрелов российских войск в Украине погибли 210 человек, в том числе шестеро детей – Минздрав

Ранения получили более 1,1 тыс. человек, из них более 100 детей. В частности, в Мариуполе Донецкой области, где с 24 февраля продолжаются интенсивные бои, 45 жителей получили ранения.

Утром Минздрав сообщал, что в результате агрессии РФ погибло 198 украинцев, из них трое – дети.

По данным министерства, в Украине разрушено более 350 объектов гражданской инфраструктуры (жилых домов, магазинов, медицинских учреждений, мостов и учебных заведений).

В Минздраве подчеркнули, что российские войска обстреливают медицинские и образовательные учреждения. В частности, 24 февраля в результате артобстрела больницы в Угледаре Донецкой области четыре человека погибли, а 10 получили ранения. В Ахтырке Сумской области 25 февраля обстреляли из реактивной системы залпового огня два жилых дома и детский сад. Погибло пять человек, в том числе ребенок, 15 получили ранения. В результате обстрела детсада в Ворзеле Киевской области пострадал 51 ребенок, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.