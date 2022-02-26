Российские оккупанты второй раз за день обстреляли Сартану под Мариуполем, опять есть погибшие и раненые

"Войска Российской Федерации продолжают обстреливать мирные поселки возле Мариуполя. В районе 18.00 снаряды попали в центр поселка Сартана. Пострадали мирные жители: четверо погибло, девять ранено", – говорится в сообщении.

Предыдущий обстрел Сартаны произошел около 15.00, отмечает mrpl.city. Тогда погибло четыре человека и шесть, в том числе ребенок, получили ранения. Ранее было известно о трех погибших и трех раненых в результате авиаудара российских оккупантов по Сартане.

Мариуполь является одним из крупных городов, которые пытается захватить Россия во время очередного вторжения в Украину.