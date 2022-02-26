"Для защиты от армии Путина". Канцлер Германии сообщил о передаче Украине оружия, в том числе ракет Stinger

"Российское вторжение знаменует собой поворотный момент. Наш долг – поддерживать Украину в меру наших возможностей для защиты от вторгшейся армии [президента РФ Владимира] Путина. Именно поэтому мы поставляем 1000 противотанковых средств и 500 ракет Stinger нашим друзьям в Украине", – написал он.

The Russian invasion marks a turning point. It is our duty to support Ukraine to the best of our ability in defending against Putin's invading army. That is why we are delivering 1000 anti-tank weapons and 500 #Stinger missiles to our friends in #Ukraine. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 26, 2022

Ранее сегодня немецкое агентство dpa сообщало о намерении правительства Германии поставить в Украину 400 единиц противотанкового оружия.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

Для Германии восточная часть Европы – особая часть мира, говорила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, объясняя нежелание Берлина предоставлять Киеву оружие. "Мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев", – заявляла она в июне 2021 года.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, говорили в начале 2022 года в МИД ФРГ.

В январе Германия обещала предоставить Украине 5 тыс. военных защитных касок в качестве "четкого сигнала", что ФРГ поддерживает Украину. 6 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что объем помощи, которую Германия предоставила Украине, составил €1,83 млрд. Министр подтвердила, что оружие Берлин Киеву передавать не будет.