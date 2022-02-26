"Для защиты от армии Путина". Канцлер Германии сообщил о передаче Украине оружия, в том числе ракет Stinger

"Российское вторжение знаменует собой поворотный момент. Наш долг – поддерживать Украину в меру наших возможностей для защиты от вторгшейся армии [президента РФ Владимира] Путина. Именно поэтому мы поставляем 1000 противотанковых средств и 500 ракет Stinger нашим друзьям в Украине", – написал он.
The Russian invasion marks a turning point. It is our duty to support Ukraine to the best of our ability in defending against Putin's invading army. That is why we are delivering 1000 anti-tank weapons and 500 #Stinger missiles to our friends in #Ukraine.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 26, 2022
Ранее сегодня немецкое агентство dpa сообщало о намерении правительства Германии поставить в Украину 400 единиц противотанкового оружия.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
Для Германии восточная часть Европы – особая часть мира, говорила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, объясняя нежелание Берлина предоставлять Киеву оружие. "Мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев", – заявляла она в июне 2021 года.
После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, говорили в начале 2022 года в МИД ФРГ.
В январе Германия обещала предоставить Украине 5 тыс. военных защитных касок в качестве "четкого сигнала", что ФРГ поддерживает Украину. 6 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что объем помощи, которую Германия предоставила Украине, составил €1,83 млрд. Министр подтвердила, что оружие Берлин Киеву передавать не будет.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По информации Зеленского враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранены 1115 человек (33 ребенка), рассказал 26 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко.
В Офисе президента утверждают, что ситуация контролируемая по всей стране.