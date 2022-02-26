Германия согласилась передать Украине противотанковое оружие – СМИ

"Берлин одобрил поставку 400 единиц противотанкового оружия немецкого производства в Украину", – говорится в сообщении.

#BREAKING: Berlin has approved the delivery of 400 German-made anti-tank weapons to Ukraine, government sources tell dpa, in a reversal of its ban on sending lethal weapons to the conflict zone. pic.twitter.com/CcdsHmT97o — dpa news agency (@dpa_intl) February 26, 2022

О каком конкретно оружии идет речь, агентство не уточнило. Германия производит в настоящий момент разное оружие, которое является противотанковым, в частности: автоматический станковый гранатомет HK GMG (прицельная дальность до 1,5 км) и подствольный гранатомет HK AG36 (прицельная дальность до 400 м).

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

Для Германии восточная часть Европы – особая часть мира, говорила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, объясняя нежелание Берлина предоставлять Киеву оружие. "Мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев", – заявляла она в июне 2021 года.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, говорили в начале 2022 года в МИД ФРГ.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом "нашему времени", заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.

В январе Германия обещала предоставить Украине 5 тыс. военных защитных касок в качестве "четкого сигнала", что ФРГ поддерживает Украину. 6 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что объем помощи, которую Германия предоставила Украине, составил €1,83 млрд. Министр подтвердила, что оружие Берлин Киеву передавать не будет.