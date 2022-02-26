"SWIFT. Как много в этом слове для РФ". Зеленский заявил, что Россия понесет миллиардные убытки после отключения от банковской системы

"Чувствуется, что Украина обрела искренность и внимание всего нормального цивилизованного мира. А практический результат? Вот он – SWIFT. Как много в этом слове для РФ! Отключение от глобальной финансовой цивилизации. Наши дипломаты боролись круглосуточно и вдохновенно, чтобы все страны Европы согласовали сильное и справедливое решение отключить Россию от международной межбанковской системы", – отметил он.

Зеленский добавил, что после отключения от SWIFT Россия понесет "миллиарды и миллиарды убытков".

"Это конкретная цена за подлое вторжение в наше государство. Мы всегда говорили: за нами – правда. А это значит, что удаются даже самые большие достижения", – заключил президент.