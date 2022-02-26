В Харьковской области российские оккупанты обстреляли автобус, есть погибший и более 10 раненых

"В результате обстрела автобуса под Волоховым Яром 14 раненых, один погибший", – говорится в сообщении.

Заместитель Масельского Василий Лесик уточнил, что автобус направлялся из Харькова в Торез Донецкой области.

Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил в Facebook, что в результате российского вторжения погибли уже 13 человек, еще 103 жителя области пострадали. Он подтвердил информацию о погибшем в результате обстрела автобуса на трассе Харьков – Изюм.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По информации Зеленского враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.

В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранены 1115 человек (33 ребенка), рассказал 26 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко.

В Офисе президента Украины утверждают, что ситуация контролируемая по всей стране.