"Путин принес русский мир". Геращенко сообщил о погибших и раненых мирных жителях в пригороде Мариуполя

"[Президент РФ Владимир] Путин только что принес свой русский мир в Мариуполь и лишил жизни трех мирных жителей. [...] Итого трое убитых и трое раненых. Среди раненых один ребенок. Фото и информацию получил от мэра города [Мариуполь] Вадима Бойченко", – написал он.

По словам Геращенко, Бойченко вместе с полком Нацгвардии "Азов" и Вооруженными силами Украины "превращает Мариуполь в крепость".

Советник главы МВД показал также видео последствий обстрела Сартаны (внимание, ролик содержит жесткие кадры).

Мариуполь является одним из крупных городов, которые пытается захватить Россия во время очередного вторжения в Украину.