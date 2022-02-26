Владимир Кличко – мировому сообществу: Действуйте сейчас! Остановите эту войну

Владимир Кличко: Сейчас не время ждать! Потому что это приведет к гуманитарной катастрофе Скриншот: Wladimir Klitschko / Instagram

Обращение, записанное на английском, Кличко обнародовал в Instagram.

"Я – Владимир Кличко. И я обращаюсь ко всему миру: остановите войну, которую начала Россия. Сегодня ракеты обстреливали мирное население Киева. Гибнут мирные люди. И это происходит в самом сердце Европы. Сейчас не время ждать! Потому что это приведет к гуманитарной катастрофе. Вам нужно действовать немедленно, чтобы остановить российскую агрессию. Чем угодно, что у вас есть. И срочно! Завтра или через час может быть уже поздно. Прошу, начните действовать немедленно! Не ждите! Действуйте сейчас! Остановите эту войну!" – заявил он.

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Это видео с украинскими субтитрами в своем Facebook опубликовал Виталий Кличко.