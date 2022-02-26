Кубраков: Ждем, когда российские авиакомпании смогут летать только из Домодедово в Шеремьетьево

Об этом Кубраков написал в Facebook.
"Оперативные и системные действия железной дороги и дорожников позволяют нам управлять движением транспорта таким образом, чтобы люди могли безопасно эвакуироваться, а оккупанты были остановлены. В ход идет все, начиная от деревьев, запасных рельсов до взорванных мостов и дорог. "Укрзалізниця" работает. Следует учитывать, что могут быть задержки рейсов и изменения скорости. Вся официальная информация на медиаресурсах министерства и железной дороги. Учитывайте это при путешествиях", – рассказал он.
По словам Кубракова, министерство плотно сотрудничает с Вооруженными силами, территориальной обороной и международными партнерами.
"Украинское небо, конечно же, закрыто. Но нам удалось закрыть небо России благодаря договоренностям с европейскими коллегами. Согласно уже изданным NOTAM Польша, Болгария, Чехия уже закрыли свое воздушное пространство для совершения полетов (в том числе транзитных) через территорию их стран для авиакомпаний РФ. Ждем, когда они смогут летать только из аэропорта Домодедово в Шереметьево, – написал он.
Глава Мининфраструктуры рассказал также, что украинские ПВО сегодня утром сбили российскую ракету, которая была направлена на Киевское водохранилище.
"Пока Черноморский регион защищен. Но понимаем, что это очередная историческая точка, когда Российская Федерация напала на весь мир. Для плавания открыты только порты Бердянск и Мариуполь, грузовые операции приостановлены. Работа всех речных шлюзов приостановлена. Каховский шлюз временно захвачен врагом", – добавил Кубраков.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По информации Зеленского враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранены 1115 человек (33 ребенка), рассказал 26 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко.
В Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.