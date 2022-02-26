Кубраков: Ждем, когда российские авиакомпании смогут летать только из Домодедово в Шеремьетьево

Об этом Кубраков написал в Facebook.

"Оперативные и системные действия железной дороги и дорожников позволяют нам управлять движением транспорта таким образом, чтобы люди могли безопасно эвакуироваться, а оккупанты были остановлены. В ход идет все, начиная от деревьев, запасных рельсов до взорванных мостов и дорог. "Укрзалізниця" работает. Следует учитывать, что могут быть задержки рейсов и изменения скорости. Вся официальная информация на медиаресурсах министерства и железной дороги. Учитывайте это при путешествиях", – рассказал он.

По словам Кубракова, министерство плотно сотрудничает с Вооруженными силами, территориальной обороной и международными партнерами.

"Украинское небо, конечно же, закрыто. Но нам удалось закрыть небо России благодаря договоренностям с европейскими коллегами. Согласно уже изданным NOTAM Польша, Болгария, Чехия уже закрыли свое воздушное пространство для совершения полетов (в том числе транзитных) через территорию их стран для авиакомпаний РФ. Ждем, когда они смогут летать только из аэропорта Домодедово в Шереметьево, – написал он.

Глава Мининфраструктуры рассказал также, что украинские ПВО сегодня утром сбили российскую ракету, которая была направлена на Киевское водохранилище.

"Пока Черноморский регион защищен. Но понимаем, что это очередная историческая точка, когда Российская Федерация напала на весь мир. Для плавания открыты только порты Бердянск и Мариуполь, грузовые операции приостановлены. Работа всех речных шлюзов приостановлена. Каховский шлюз временно захвачен врагом", – добавил Кубраков.