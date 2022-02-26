ГОРДОН
 
 
МИР

США дополнительно выделят Украине $350 млн на оборону

Блинкен: Соединенные Штаты поддерживают народ Украины
Блинкен: Соединенные Штаты поддерживают народ Украины
Фото: EPA

26 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении дополнительной финансовой помощи Украине.

"Сегодня, когда Украина мужественно и гордо борется против жестокого и ничем не спровоцированного нападения России, я санкционировал, по поручению президента, беспрецедентный третий пакет помощи в размере $350 млн для немедленной поддержки украинской обороны", – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Блинкен отметил, что после того, как Россия вторглась в Украину и частично оккупировала ее территории в 2014 году, США "активизировали усилия, чтобы помочь Украине сдержать дальнейшую российскую агрессию".

Дипломат напомнил, что осенью прошлого года, когда Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, он санкционировал выделение Украине $60 млн в качестве военной помощи, в декабре – еще $200 млн.

Новый пакет помощи будет включать летальное оборонительное оружие, "чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами, с которыми она сейчас сталкивается", сообщили в Госдепе.

Представитель администрации президента США Джо Байдена уточнил в комментарии CNN, что США поставят Украине противотанковые и зенитные системы, стрелковое оружие, боеприпасы различного калибра, бронежилеты и "сопутствующее оборудование".

"Это еще один четкий сигнал, что Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, защищающий свою суверенную, мужественную и гордую нацию, – заявил Блинкен. – Украина – суверенное, демократическое и миролюбивое государство. США и Украина были партнерами с тех пор, как Украина провозгласила свою независимость от Советского Союза более 30 лет назад".

Байден 25 февраля издал меморандум для госсекретаря относительно оказания Украине "немедленной военной помощи". Документ позволяет направить Украине $350 млн в виде оборонных изделий, услуг министерства обороны, военного обучения и подготовки и еще $250 млн, если это важно для интересов безопасности США.

Общий размер помощи, которую США выделили Украине за последний год на поддержку сектора безопасности, превысил $1 млрд, проинформировали в Госдепе.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизациюПрезидент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на утро 26 февраля, по информации Минздрава, погибло 198 украинцев, ранено 1115, среди убитых и раненых есть дети.

Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным ОП и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были убиты 3,5 тыс. оккупантов, уничтожены 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, а также Евросоюз ввели против России санкции. США, в частности, ввели ограничения против крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей, а после того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, – включили в санкционный список самого Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: США, Джо Байден, Госдепартамент США, военная помощь, Энтони Блинкен, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мадонна: Путин нарушил все договоры о правах человека. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Слава Украине
Мадонна: Путин нарушил все договоры о правах человека. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Слава Украине
"Вас проклинают все за ваше вранье". Ефросинина ответила Баскову и Канделаки, которые поддержали нападение России на Украину
"Вас проклинают все за ваше вранье". Ефросинина ответила Баскову и Канделаки, которые поддержали нападение России на Украину
Комаровский – россиянам: Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Вы можете хотя бы попытаться это остановить
Комаровский – россиянам: Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Вы можете хотя бы попытаться это остановить
После осуждения Ургантом войны РФ с Украиной его передачу не показали в эфире российского пропагандистского канала
После осуждения Ургантом войны РФ с Украиной его передачу не показали в эфире российского пропагандистского канала
"Все зашло очень далеко". Российский поэт Семен Слепаков обратился к Путину после нападения России на Украину
"Все зашло очень далеко". Российский поэт Семен Слепаков обратился к Путину после нападения России на Украину
"То, что делает Путин, – это абсолютный позор!" Экс-возлюбленная Владимира Кличко Панеттьери поддержала Украину после вторжения РФ
"То, что делает Путин, – это абсолютный позор!" Экс-возлюбленная Владимира Кличко Панеттьери поддержала Украину после вторжения РФ
Легендарный бразильский футболист Пеле выразил солидарность народу Украины
Легендарный бразильский футболист Пеле выразил солидарность народу Украины
"Я знаю, что украинцы выстоят. Потому что они бьются за свою землю". Роднянский высказался о войне России против Украины
"Я знаю, что украинцы выстоят. Потому что они бьются за свою землю". Роднянский высказался о войне России против Украины
"Голуби мира, проснитесь! Иначе из вас тоже сделаю шашлык". Цибульская записала для российских коллег "критически важное" сообщение
"Голуби мира, проснитесь! Иначе из вас тоже сделаю шашлык". Цибульская записала для российских коллег "критически важное" сообщение
"Хотите мира вы, а стреляют и бомбят у нас в Украине", "Конченый". В сети ответили Баскову, поддержавшему войну России против Украины
"Хотите мира вы, а стреляют и бомбят у нас в Украине", "Конченый". В сети ответили Баскову, поддержавшему войну России против Украины
Организаторы "Евровидения 2022" заявили, что Россия не будет участвовать в конкурсе в этом году
Организаторы "Евровидения 2022" заявили, что Россия не будет участвовать в конкурсе в этом году
"На кой черт мы наделены разумом?" Блогер Марьяна Ро выступила против войны РФ с Украиной
"На кой черт мы наделены разумом?" Блогер Марьяна Ро выступила против войны РФ с Украиной
Общественное обратилось к Европейскому вещательному союзу с просьбой отстранить вещателей России от участия в конкурсе
Общественное обратилось к Европейскому вещательному союзу с просьбой отстранить вещателей России от участия в конкурсе
Гребенщиков: Эта война позор и безумие России
Гребенщиков: Эта война – позор и безумие России
"Страх и боль". Асмус высказалась о войне России против Украины
"Страх и боль". Асмус высказалась о войне России против Украины
Приянка Чопра, Мэй Маск, Шеннэн Доэрти и другие. Мировые знаменитости выступили против войны РФ с Украиной
Приянка Чопра, Мэй Маск, Шеннэн Доэрти и другие. Мировые знаменитости выступили против войны РФ с Украиной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С раннего утра на связи с родными и друзьями из Украины". Галкин высказался о войне РФ против Украины (75774)
2
"Все зашло очень далеко". Российский поэт Семен Слепаков обратился к Путину после нападения России на Украину (56682)
3
Собчак: Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня (31741)
4
"Позор". Максим Виторган высказался о нападении РФ на Украину (28656)
5
Ургант, Земфира, Лазарева и другие – российские артисты, которые выступили против войны РФ с Украиной (26782)
6
"Вас проклинают все за ваше вранье". Ефросинина ответила Баскову и Канделаки, которые поддержали нападение России на Украину (26617)
7
"Хотите мира вы, а стреляют и бомбят у нас в Украине", "Конченый". В сети ответили Баскову, поддержавшему войну России против Украины (25468)
8
Беременная Maruv, находящаяся в Киеве, сделала заявление (18521)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS