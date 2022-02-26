США дополнительно выделят Украине $350 млн на оборону

"Сегодня, когда Украина мужественно и гордо борется против жестокого и ничем не спровоцированного нападения России, я санкционировал, по поручению президента, беспрецедентный третий пакет помощи в размере $350 млн для немедленной поддержки украинской обороны", – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.
Блинкен отметил, что после того, как Россия вторглась в Украину и частично оккупировала ее территории в 2014 году, США "активизировали усилия, чтобы помочь Украине сдержать дальнейшую российскую агрессию".
Дипломат напомнил, что осенью прошлого года, когда Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, он санкционировал выделение Украине $60 млн в качестве военной помощи, в декабре – еще $200 млн.
Новый пакет помощи будет включать летальное оборонительное оружие, "чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами, с которыми она сейчас сталкивается", сообщили в Госдепе.
Представитель администрации президента США Джо Байдена уточнил в комментарии CNN, что США поставят Украине противотанковые и зенитные системы, стрелковое оружие, боеприпасы различного калибра, бронежилеты и "сопутствующее оборудование".
"Это еще один четкий сигнал, что Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, защищающий свою суверенную, мужественную и гордую нацию, – заявил Блинкен. – Украина – суверенное, демократическое и миролюбивое государство. США и Украина были партнерами с тех пор, как Украина провозгласила свою независимость от Советского Союза более 30 лет назад".
Байден 25 февраля издал меморандум для госсекретаря относительно оказания Украине "немедленной военной помощи". Документ позволяет направить Украине $350 млн в виде оборонных изделий, услуг министерства обороны, военного обучения и подготовки и еще $250 млн, если это важно для интересов безопасности США.
Общий размер помощи, которую США выделили Украине за последний год на поддержку сектора безопасности, превысил $1 млрд, проинформировали в Госдепе.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на утро 26 февраля, по информации Минздрава, погибло 198 украинцев, ранено 1115, среди убитых и раненых есть дети.
Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным ОП и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были убиты 3,5 тыс. оккупантов, уничтожены 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, а также Евросоюз ввели против России санкции. США, в частности, ввели ограничения против крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей, а после того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, – включили в санкционный список самого Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова.