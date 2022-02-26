США дополнительно выделят Украине $350 млн на оборону

"Сегодня, когда Украина мужественно и гордо борется против жестокого и ничем не спровоцированного нападения России, я санкционировал, по поручению президента, беспрецедентный третий пакет помощи в размере $350 млн для немедленной поддержки украинской обороны", – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Блинкен отметил, что после того, как Россия вторглась в Украину и частично оккупировала ее территории в 2014 году, США "активизировали усилия, чтобы помочь Украине сдержать дальнейшую российскую агрессию".

Дипломат напомнил, что осенью прошлого года, когда Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, он санкционировал выделение Украине $60 млн в качестве военной помощи, в декабре – еще $200 млн.

Новый пакет помощи будет включать летальное оборонительное оружие, "чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами, с которыми она сейчас сталкивается", сообщили в Госдепе.

Представитель администрации президента США Джо Байдена уточнил в комментарии CNN, что США поставят Украине противотанковые и зенитные системы, стрелковое оружие, боеприпасы различного калибра, бронежилеты и "сопутствующее оборудование".

"Это еще один четкий сигнал, что Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, защищающий свою суверенную, мужественную и гордую нацию, – заявил Блинкен. – Украина – суверенное, демократическое и миролюбивое государство. США и Украина были партнерами с тех пор, как Украина провозгласила свою независимость от Советского Союза более 30 лет назад".

Байден 25 февраля издал меморандум для госсекретаря относительно оказания Украине "немедленной военной помощи". Документ позволяет направить Украине $350 млн в виде оборонных изделий, услуг министерства обороны, военного обучения и подготовки и еще $250 млн, если это важно для интересов безопасности США.

Общий размер помощи, которую США выделили Украине за последний год на поддержку сектора безопасности, превысил $1 млрд, проинформировали в Госдепе.