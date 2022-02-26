Войска РФ размещают "Грады", направленные на Запорожскую АЭС – МВД Украины

Об этом 26 февраля сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко, видеозапись его заявления опубликована на странице правоохранительного ведомства в YouTube.
"Тревожная новость от Запорожской АЭС, из Энергодара. На этот момент российские войска подходят к Энергодару и начинают размещать "Грады", направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС", – сказал Денисенко.
По его словам, "соответствующие ведомства Украины уже обратились к международному сообществу в связи с тем, что существует огромная угроза, что российские оккупанты могут начать расстреливать Запорожскую АЭС".
"Вооруженные силы, Нацгвардия, тероборона будут делать все, чтобы не допустить этого, уничтожить врага, но мы должны быть готовы ко всему", – отметил Денисенко.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По информации Зеленского враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранены 1115 человек (33 ребенка), рассказал 26 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко.
В Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.