Войска РФ размещают "Грады", направленные на Запорожскую АЭС – МВД Украины

Существует угроза, что российские оккупанты могут начать расстреливать Запорожскую АЭС, отметили в МВД Украины Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Об этом 26 февраля сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко, видеозапись его заявления опубликована на странице правоохранительного ведомства в YouTube.

"Тревожная новость от Запорожской АЭС, из Энергодара. На этот момент российские войска подходят к Энергодару и начинают размещать "Грады", направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС", – сказал Денисенко.

По его словам, "соответствующие ведомства Украины уже обратились к международному сообществу в связи с тем, что существует огромная угроза, что российские оккупанты могут начать расстреливать Запорожскую АЭС".

"Вооруженные силы, Нацгвардия, тероборона будут делать все, чтобы не допустить этого, уничтожить врага, но мы должны быть готовы ко всему", – отметил Денисенко.