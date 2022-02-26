"Сайт Кремля как лег, так и не может встать". В России не работает ряд государственных сайтов, на каналах звучит украинская музыка

"Лег сайт Роскомнадзора, а на российских телеканалах играет украинская музыка. Предполагают, что это дело рук хакеров из Anonymous, продолжающих взламывать российские сервисы и веб-сайты", – говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что не работает сайт Кремля.

"Сайт Кремля как лег, так и не может встать", – сообщил он.

Госспецсвязи сообщило в Telegram, что не работает ряд сайтов, в частности – Роскомнадзора, Кремля, Госдумы, правительства РФ, Совфеда, госуслуг и другие.