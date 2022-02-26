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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Есть надежда, что все защитники острова Змеиный выжили – ГПСУ

Пограничники и ВСУ героически защищали остров 24 февраля
Пограничники и ВСУ героически защищали остров 24 февраля
Фото: president.gov.ua

Все украинские военнослужащие, которые держали оборону острова Змеиный 24 февраля, живы. Об этом пресс-центр Госпогранслужбы проинформировал 26 февраля.

"ГПСУ и ВСУ, как и вся Украина, получили надежду, что все защитники Змеиного живы. Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины. Понимаем, что пропагандисты "русского мира" умеют делать нужные информационные вбросы и использовать их, отмечая, что украинские защитники сдались. Пограничники и бойцы ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника", – сообщили в Госпогранслужбе.

В ведомстве рассказали, что вели работу с целью узнать судьбу защитников острова. Предварительная информация о гибели поступила до потери связи с ними, говорится в релизе.

"В настоящее время, после получения информации об их вероятном местонахождении, ГПСУ вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, что распространено в открытых сетях. Мы искренне надеемся, ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится", – резюмировали авторы сообщения.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/285013563737521

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, в Госпогранслужбе Украины сообщали, что оккупанты перед атакой подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.

Потом советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что пограничники погибли. Он опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками.

"Я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития... Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли?" – заявил экипаж корабля.

"Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова будут присвоены звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Севастополь, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, остров Змеиный
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