Есть надежда, что все защитники острова Змеиный выжили – ГПСУ

"ГПСУ и ВСУ, как и вся Украина, получили надежду, что все защитники Змеиного живы. Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины. Понимаем, что пропагандисты "русского мира" умеют делать нужные информационные вбросы и использовать их, отмечая, что украинские защитники сдались. Пограничники и бойцы ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника", – сообщили в Госпогранслужбе.

В ведомстве рассказали, что вели работу с целью узнать судьбу защитников острова. Предварительная информация о гибели поступила до потери связи с ними, говорится в релизе.

"В настоящее время, после получения информации об их вероятном местонахождении, ГПСУ вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, что распространено в открытых сетях. Мы искренне надеемся, ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится", – резюмировали авторы сообщения.