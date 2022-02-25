Группа хакеров Anonymous взломала сайт минобороны России и слила их базу данных

В посте они также опубликовали ссылку на всю скачанную базу данных. В ней есть имена, email-адреса и номера телефонов сотрудников российского ведомства.
JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website | mil * . * ru |.— Anonymous TV * (@YourAnonTV) February 25, 2022
You can download all private data of the Russian MOD here: https://t.co/CsOVhkvCAD pic.twitter.com/ueoG7xJgLV
Днем ранее эта хакерская группировка в Twitter объявила войну российскому правительству.
The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022
А сегодня группировка призвала всех хакеров мира объединиться в борьбе против России.
"Пусть знают, что мы не прощаем, мы не забываем. Anonymous всегда проучает фашистов", – говорится в сообщении.
Hackers all around the world: target Russia in the name of #Anonymous— Anonymous (@YourAnonNews) February 25, 2022
let them know we do not forgive, we do not forget.
Anonymous owns fascists, always.
Anonymous – это децентрализованная группа активистов и хактивистов, их целью является свободный и доступный интернет. Эта группа известна организацией DDoS-атак, взломом сайтов правительств и платежных систем.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг тоже несет серьезные потери. По состоянию на 25 февраля уничтожено 80 танков, семь вертолетов, 10 самолетов, 20 крылатых ракет и более 100 автомобилей. Также уничтожено более 2800 человек личного состава вооруженных сил РФ.
О введении санкций против России заявили, в частности, США, Великобритания, Канада и Евросоюз.