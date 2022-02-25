Группа хакеров Anonymous взломала сайт минобороны России и слила их базу данных

В посте они также опубликовали ссылку на всю скачанную базу данных. В ней есть имена, email-адреса и номера телефонов сотрудников российского ведомства.

JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website | mil * . * ru |.



You can download all private data of the Russian MOD here: https://t.co/CsOVhkvCAD pic.twitter.com/ueoG7xJgLV — Anonymous TV * (@YourAnonTV) February 25, 2022

Днем ранее эта хакерская группировка в Twitter объявила войну российскому правительству.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

А сегодня группировка призвала всех хакеров мира объединиться в борьбе против России.

"Пусть знают, что мы не прощаем, мы не забываем. Anonymous всегда проучает фашистов", – говорится в сообщении.