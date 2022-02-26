Захваченная российскими оккупантами ЧАЭС работает в штатном режиме, но персонал держат в заложниках

Кузнецова рассказала, что оккупанты удерживают в заложниках и.о. гендиректора АЭС Валерия Сейду и сотрудников станции, которые в день захвата были на смене.

"[Заложников] несколько десятков человек, их не выпускают. Ротацию не позволяют. Их кормят, персонал готовит себе сам из тех продуктов, которые есть в столовой. Позволят им есть и допускают на рабочие места. Российские военные готовят себе из наших продуктов, но привезли с собой собственного повара", – сообщила представительница агентства.

По ее словам, на станции остаются российские военнослужащие, но основная техника, которая захватывала ЧАЭС, двинулась на Киев, Иванков и Дымер (два последних поселка находятся в Вышгородском районе Киевской области).

"Тяжелая техника, поднявшая пыль, ездила не по туристическим маршрутам, а там где им этого хотелось. Они могли и в Рыжий лес (это наиболее радиоактивно загрязненная территория вблизи ЧАЭС. – "ГОРДОН") заехать – куда угодно. Для мирных людей это безопасно, это опасно для них [оккупантов] самих. Они эту пыль подняли, они ею надышались, они ее вдохнули, она на слизистой", – сказала Кузнецова.

24 февраля оккупанты захватили ЧАЭС. "После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время обороны украинские военнослужащие "отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".

25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. "Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", – отметили в ведомстве.

В инспекции подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.