Захваченная российскими оккупантами ЧАЭС работает в штатном режиме, но персонал держат в заложниках

Кузнецова рассказала, что оккупанты удерживают в заложниках и.о. гендиректора АЭС Валерия Сейду и сотрудников станции, которые в день захвата были на смене.
"[Заложников] несколько десятков человек, их не выпускают. Ротацию не позволяют. Их кормят, персонал готовит себе сам из тех продуктов, которые есть в столовой. Позволят им есть и допускают на рабочие места. Российские военные готовят себе из наших продуктов, но привезли с собой собственного повара", – сообщила представительница агентства.
По ее словам, на станции остаются российские военнослужащие, но основная техника, которая захватывала ЧАЭС, двинулась на Киев, Иванков и Дымер (два последних поселка находятся в Вышгородском районе Киевской области).
"Тяжелая техника, поднявшая пыль, ездила не по туристическим маршрутам, а там где им этого хотелось. Они могли и в Рыжий лес (это наиболее радиоактивно загрязненная территория вблизи ЧАЭС. – "ГОРДОН") заехать – куда угодно. Для мирных людей это безопасно, это опасно для них [оккупантов] самих. Они эту пыль подняли, они ею надышались, они ее вдохнули, она на слизистой", – сказала Кузнецова.
24 февраля оккупанты захватили ЧАЭС. "После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время обороны украинские военнослужащие "отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".
25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. "Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", – отметили в ведомстве.
В инспекции подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на утро 26 февраля, по информации Минздрава, погибло 198 украинцев, ранено 1115, среди убитых и раненых есть дети.
Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Офиса президента и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были убиты 3,5 тыс. оккупантов, уничтожены 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.