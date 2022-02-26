"Русский поезд, иди на х...й!" "Укрзалізниця" уничтожила все железнодорожные переходы с Россией

Это было сделано, чтобы заблокировать для РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ.
Как сообщает издание, россияне пригласили восстановить связь с центральным штабом "Укрзалізниці" якобы с гуманитарными целями. Украинские диспетчеры ответили: "Русский поезд, иди на х...й!"
Позже пресс-служба компании заявила в Telegram, что ответ диспетчера "Укрзалізниці" на запрос РЖД – это позиция компании.
"Укрзалізниця" сообщила, что прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с РЖД.
"Мы предлагали железнодорожникам Российской Федерации мир и остановить войну, но они продолжали подвозить танки и другую боевую технику в Украину и к ее границам. Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с РФ. Запрос РЖД на восстановление связи с АО "Укрзалізниця" не имел ничего общего с гуманитарной миссией, это была никчемная попытка возобновить поставки военной техники. Ответ от нашего диспетчера они получили – это позиция всей компании", – говорится в заявлении.
В "Укрзалізниці" сообщили, что компания полностью переориентирует грузовые перевозки в Европу и продолжит развивать "Шелковый путь" в обход России.
"Компания готова стать полноценным участником логистической цепочки Европейского союза. Также "Укрзалізниця" продолжит развивать перевозки со странами Азии, в частности с Китаем, и обеспечит качественную и быструю логистику между Азией и ЕС, но уже без участия России", – сообщили в компании.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По информации Зеленского враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранены 1115 человек (33 ребенка), рассказал 26 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко.
В Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.