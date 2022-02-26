"Русский поезд, иди на х...й!" "Укрзалізниця" уничтожила все железнодорожные переходы с Россией

"Укрзалізниця": Запрос РЖД на восстановление связи с АО "Укрзалізниця" не имел ничего общего с гуманитарной миссией Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Это было сделано, чтобы заблокировать для РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ.

Как сообщает издание, россияне пригласили восстановить связь с центральным штабом "Укрзалізниці" якобы с гуманитарными целями. Украинские диспетчеры ответили: "Русский поезд, иди на х...й!"

Позже пресс-служба компании заявила в Telegram, что ответ диспетчера "Укрзалізниці" на запрос РЖД – это позиция компании.

"Укрзалізниця" сообщила, что прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с РЖД.

"Мы предлагали железнодорожникам Российской Федерации мир и остановить войну, но они продолжали подвозить танки и другую боевую технику в Украину и к ее границам. Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с РФ. Запрос РЖД на восстановление связи с АО "Укрзалізниця" не имел ничего общего с гуманитарной миссией, это была никчемная попытка возобновить поставки военной техники. Ответ от нашего диспетчера они получили – это позиция всей компании", – говорится в заявлении.

В "Укрзалізниці" сообщили, что компания полностью переориентирует грузовые перевозки в Европу и продолжит развивать "Шелковый путь" в обход России.

"Компания готова стать полноценным участником логистической цепочки Европейского союза. Также "Укрзалізниця" продолжит развивать перевозки со странами Азии, в частности с Китаем, и обеспечит качественную и быструю логистику между Азией и ЕС, но уже без участия России", – сообщили в компании.