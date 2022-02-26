26 февраля уничтожены семь самолетов и 11 вертолетов российских оккупантов – Воздушные силы ВСУ

"В течение суток оккупанты потеряли три Су-30СМ, 11 вертолетов, два Су-25, два ИЛ-76МД, колонну техники и эшелон с горючим", – говорится в сообщении.

Воздушные силы отмечают, что второй сбитый военно-транспортный Ил-76, так же как и первый, был "с десантом оккупантов".

"Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук-М1". Фронтовой бомбардировщик украинских Воздушных сил Су-24М одним заходом разгромил колонну из 20 единиц военной техники", – рассказали в ВСУ.

Украинские военные также рассказали о "молниеносной" отработке цели беспилотником Bayraktar TB2, он "уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами".