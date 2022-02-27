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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это месть. Террор". Зеленский заявил, что российские оккупанты собираются усилить обстрелы украинских городов из-за сопротивления

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Зеленский: Они собираются еще сильнее бомбить наши города. Они собираются еще коварнее убивать наших детей
Зеленский: Они собираются еще сильнее бомбить наши города. Они собираются еще коварнее убивать наших детей
Фото: president.gov.ua

Российские оккупационные войска – это зло, которое нужно уничтожить. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении, опубликованном 27 февраля.

"Эта ночь была тяжелой. Что они делают? Это месть. Народ поднялся на защиту своего государства – и они открыли свое истинное лицо. Это террор. Они собираются еще сильнее бомбить наши города. Они собираются еще коварнее убивать наших детей. Это зло, которое пришло на нашу землю и которое нужно уничтожить", – заявил он.

"Они врали, что не будут трогать гражданское население. Но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданской инфраструктуре", – подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей1,1 тыс. получили ранения. 

Враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Офиса президента и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были убиты 3,5 тыс. оккупантов, уничтожены 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". Минобороны РФ о потерях не отчитывается.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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