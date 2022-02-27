В субботу в результате обстрелов российскими войсками в Ахтырке погибли шесть человек, более 50 раненых

Ахтырка попадает под обстрелы не первый день Фото: Irina Shor / Facebook

"В течение дня происходили обстрелы. Ранено 55 человек, шестеро погибших. Со вчерашнего дня, после вчерашнего обстрела садика в больнице, было двое тяжелых деток. Одна девочка умерла, семь лет, другой ребенок сейчас в тяжелом состоянии", – написал он.

По данным мэра, в Ахтырке возобновила работу после бомбардировки местная ТЭЦ, но к теплоснабжению подключили еще не все дома.

"В городе сейчас есть вода и электроснабжение. Ахтырка получила гуманитарную помощь от городов Полтава и Зеньков. Ситуация с обеспечением продуктами питания постепенно налаживается. Чем нам помочь? Молиться. А еще нужен бензин. Сейчас Ахтырка очень нуждается в горючем для коммунальных автомобилей, в частности, бензине и газе", – рассказал Кузьменко.

Оккупанты стреляют по Ахтырке не первый день. Обстреляна была, в частности, воинская часть.