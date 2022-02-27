В США и Британии считают, что продвижение российских войск по Украине замедлилось из-за проблем с логистикой и "решительного сопротивления"

Чиновник предположил, что, не ожидая такого сопротивления, российское командование не предусмотрело достаточное количество топлива и базовой материально-технической поддержки и "теперь пытается приспособиться".

Представитель министерства обороны США заявил, что Вашингтон видит признаки "жизнеспособного украинского сопротивления". Он сказал, что Россия ожидала добиться к этому времени больше прогресса, особенно на севере. Но сопротивление украинской армии замедлило вооруженные силы РФ.

Подобную оценку неназванный представитель министерства обороны США дали и каналу Fox News. Он отметил, что России не удалось добиться превосходства в воздухе или взять под контроль какие-либо украинские города.

Еще один высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал Associated Press, что Россия уже завела на территорию Украины более 50% войск, которые были сконцентрированы на границе с Украиной. Он не указал точное количество, но агентство напомнило, что США оценивали общую численность российских военнослужащих вблизи Украины примерно в 150 тыс. человек.

По оценке Пентагона, по состоянию на 26 февраля наступающие российские силы находились примерно в 30 км от Киева, но в город уже зашло некоторое количество военных, которые занимаются разведкой.

Министерство обороны Соединенного Королевства заявило 26 февраля в Twitter, что, по его данным, захват Киева остается главной целью президента РФ Владимира Путина. Но сильное украинское сопротивление и трудности с логистикой препятствуют продвижению России, считают в Лондоне.

При этом в министерстве отметили, что российские силы обходят основные украинские населенные пункты, оставляя силы для их окружения и изоляции.