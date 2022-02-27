В США и Британии считают, что продвижение российских войск по Украине замедлилось из-за проблем с логистикой и "решительного сопротивления"

Чиновник предположил, что, не ожидая такого сопротивления, российское командование не предусмотрело достаточное количество топлива и базовой материально-технической поддержки и "теперь пытается приспособиться".
Представитель министерства обороны США заявил, что Вашингтон видит признаки "жизнеспособного украинского сопротивления". Он сказал, что Россия ожидала добиться к этому времени больше прогресса, особенно на севере. Но сопротивление украинской армии замедлило вооруженные силы РФ.
Подобную оценку неназванный представитель министерства обороны США дали и каналу Fox News. Он отметил, что России не удалось добиться превосходства в воздухе или взять под контроль какие-либо украинские города.
Еще один высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал Associated Press, что Россия уже завела на территорию Украины более 50% войск, которые были сконцентрированы на границе с Украиной. Он не указал точное количество, но агентство напомнило, что США оценивали общую численность российских военнослужащих вблизи Украины примерно в 150 тыс. человек.
По оценке Пентагона, по состоянию на 26 февраля наступающие российские силы находились примерно в 30 км от Киева, но в город уже зашло некоторое количество военных, которые занимаются разведкой.
Министерство обороны Соединенного Королевства заявило 26 февраля в Twitter, что, по его данным, захват Киева остается главной целью президента РФ Владимира Путина. Но сильное украинское сопротивление и трудности с логистикой препятствуют продвижению России, считают в Лондоне.
При этом в министерстве отметили, что российские силы обходят основные украинские населенные пункты, оставляя силы для их окружения и изоляции.
Latest intelligence update on Ukraine pic.twitter.com/k3XadYzUoL— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 26, 2022
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По последним данным Министерства здравоохранения Украины, с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.
Враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Офиса президента и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были убиты 3,5 тыс. оккупантов, уничтожены 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". Минобороны РФ о потерях не отчитывается.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина.