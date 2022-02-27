После вторжения России Украину покинуло 150 тыс. беженцев – ООН

"Беженцы перебрались в соседние страны, половина из них – в Польшу, многие в Венгрию, Молдову, Румынию и другие страны", – написали он.

Перемещение населения внутри Украины тоже растет, но военная ситуация затрудняет оценку их количества, добавил Гранди.

More than 150,000 Ukrainian refugees have now crossed into neighbouring countries, half of them to Poland, and many to Hungary, Moldova, Romania and beyond.



Displacement in Ukraine is also growing but the military situation makes it difficult to estimate numbers and provide aid. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 26, 2022

Представительница управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Джун-ах Гедини-Уильямс сказала Associated Press, что внутри страны были перемещены не менее 100 тыс. человек, "но, вероятно, гораздо больше".

Организация прогнозирует, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации количество беженцев из Украины вырастет до 5 млн.

Сейчас за границу выпускают только детей, женщин и пожилых людей. На время военного положения Украина запретила выезд мужчинам от 18 до 60 лет.

На пограничных пунктах пропусках на западной границе Украины образовались многокилометровые очереди. Как отметила Государственная пограничная служба Украины, несмотря на увеличение количества персонала, ситуация с очередями ухудшается, поскольку растет количество желающих выехать за границу.