После вторжения России Украину покинуло 150 тыс. беженцев – ООН

"Беженцы перебрались в соседние страны, половина из них – в Польшу, многие в Венгрию, Молдову, Румынию и другие страны", – написали он.
Перемещение населения внутри Украины тоже растет, но военная ситуация затрудняет оценку их количества, добавил Гранди.
More than 150,000 Ukrainian refugees have now crossed into neighbouring countries, half of them to Poland, and many to Hungary, Moldova, Romania and beyond.— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 26, 2022
Displacement in Ukraine is also growing but the military situation makes it difficult to estimate numbers and provide aid.
Представительница управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Джун-ах Гедини-Уильямс сказала Associated Press, что внутри страны были перемещены не менее 100 тыс. человек, "но, вероятно, гораздо больше".
Организация прогнозирует, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации количество беженцев из Украины вырастет до 5 млн.
Сейчас за границу выпускают только детей, женщин и пожилых людей. На время военного положения Украина запретила выезд мужчинам от 18 до 60 лет.
На пограничных пунктах пропусках на западной границе Украины образовались многокилометровые очереди. Как отметила Государственная пограничная служба Украины, несмотря на увеличение количества персонала, ситуация с очередями ухудшается, поскольку растет количество желающих выехать за границу.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
Враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Офиса президента и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были убиты 3,5 тыс. оккупантов, уничтожены 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". Минобороны РФ о потерях не отчитывается.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина.