Семь самолетов, 11 вертолетов, эшелон с топливом и колонна техники. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях оккупантов за сутки

"Противовоздушная оборона Воздушных сил продолжает наносить существенные потери авиации оккупантов, бронетехнике и живой силе противника. За текущие сутки российские оккупационные войска потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, два штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом оккупантов. Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1", – перечислила Маляр.

Она также сообщила, что фронтовой бомбардировщик украинских Воздушных Сил Су-24-М одним заходом разгромил колонну из 20 единиц военной техники.

"Блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса Bayraktar ТВ-2, который уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Смерть врагам!" – написала замминистра обороны Украины.