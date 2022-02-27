В Киеве нашли метки для наведения ракет на детской больнице "Охматдет"

"Российские оккупанты собираются убивать детей. Несмотря на лживые заявления врага о том, что мирное население не является целью их вооруженной агрессии, очевидные факты свидетельствуют об обратном. Новость, которая сегодня шокирует чуть ли не больше всего, – враги сознательно выбрали своей целью больных детей. Так, оккупанты или их пособники разместили датчик наведения для крылатых ракет на детской больнице "Охматдет", – говорится в сюжете.
Авторы материала отметили, что неизвестно, сколько таких датчиков наведения было выявлено, но их обнаружили со всех четырех сторон здания. Сообщается, что датчики были установлены 18 января, судя по метаданным камер наблюдения, но персонал больницы обнаружил их только сегодня.
"Призываем украинцев быть бдительными и проверять доступные сооружения по возможности", – подчеркнуло Военное телевидение Украины.
Пресс-служба "Охматдета" подтвердила "Укринформу" информацию о метках и добавила, что их было семь. Они были установлены на новом корпусе больницы.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По информации Зеленского враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранены 1115 человек (33 ребенка), рассказал 26 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко.
В Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.