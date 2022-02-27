В Киеве нашли метки для наведения ракет на детской больнице "Охматдет"

"Российские оккупанты собираются убивать детей. Несмотря на лживые заявления врага о том, что мирное население не является целью их вооруженной агрессии, очевидные факты свидетельствуют об обратном. Новость, которая сегодня шокирует чуть ли не больше всего, – враги сознательно выбрали своей целью больных детей. Так, оккупанты или их пособники разместили датчик наведения для крылатых ракет на детской больнице "Охматдет", – говорится в сюжете.

Авторы материала отметили, что неизвестно, сколько таких датчиков наведения было выявлено, но их обнаружили со всех четырех сторон здания. Сообщается, что датчики были установлены 18 января, судя по метаданным камер наблюдения, но персонал больницы обнаружил их только сегодня.



"Призываем украинцев быть бдительными и проверять доступные сооружения по возможности", – подчеркнуло Военное телевидение Украины.

Пресс-служба "Охматдета" подтвердила "Укринформу" информацию о метках и добавила, что их было семь. Они были установлены на новом корпусе больницы.