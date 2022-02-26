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ООН намерена созвать чрезвычайную сессию Генассамблеи. Это позволит обойти вето России в Совбезе ООН

Генассамблея принимает резолюции большинством голосов и ни одна из стран-участниц не имеет права вето
Генассамблея принимает резолюции большинством голосов и ни одна из стран-участниц не имеет права вето
Фото: EPA

Совет Безопасности ООН в воскресенье, 27 февраля, собирается проголосовать за созыв экстренной сессии Генеральной Ассамблеи в связи с вторжением России в Украину. Об этом 26 февраля сообщило агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники.

Для созыва сессии за должны проголосовать девять из 15 членов Совбеза, при этом постоянные члены Совета – Россия, Китай, Франция, Великобритания и США – не имеют права вето. Поэтому, подчеркивают собеседники агентства, решение, скорее всего, будет принято.

Запрос на проведение экстренного заседания Генассамблеи поступил после того, как РФ заблокировала резолюцию, осуждающую вторжение России в Украину, в Совбезе. Источники Reuters считают, что после нескольких дней выступления членов Генассамблеи аналогичная резолюция будет утверждена.

Агентство подчеркивает, что резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы, но обладают политическим весом. С 1950 года Генеральная Ассамблея ООН собиралась на экстренные сессии всего 10 раз.

Теги: Россия, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН
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