Чехия предоставит Украине дополнительную военную помощь на €7,6 млн

"Сегодня утром правительство Чехии одобрило дальнейшую военную помощь Украине, которая подвергается нападению со стороны России. Пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и боеприпасы на сумму €7,6 млн. Наша помощь и поддержка продолжаются", – сообщило минобороны Чехии в Twitter 26 февраля.
Machine guns, submachine guns, sniper rifles, pistols and ammunition worth 7.6 million EUR.— Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) February 26, 2022
This morning, the Czech government approved further military assistance to Ukraine, which is under attack by Russia.
Our aid and support continues.#SupportUkraine
Ранее Чехия предоставила Украине 4006 единиц артиллерийских боеприпасов.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский разговаривал по телефону с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Глава государства написал в Twitter, что сообщил о текущей ситуации в Украине и поблагодарил за поддержку.
Фиала тоже рассказал о телефонном разговоре.
"Мы должны помочь нашим друзьям. Я заверил его, что Украина может рассчитывать на Чехию", – написал в Twitter чешский политик.
I spoke to the Ukrainian president @ZelenskyyUa.— Petr Fiala (@P_Fiala) February 26, 2022
We must help our friends. I assured him that Ukraine can count on the Czech Republic. https://t.co/0fnMPyE6kf
Сегодня ряд стран объявили о новых пакетах помощи Украине.
США выделят Украине $350 млн на оборону (в пакет помощи войдут противотанковые и зенитные системы, стрелковое оружие, боеприпасы различного калибра, бронежилеты и "сопутствующее оборудование"). Нидерланды отправят в Украину 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger. Кроме того, о помощи Украине объявила Германия, которая долгое время блокировала этот вопрос. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Украина получит от Берлина 1000 единиц противотанкового оружия и 500 комплексов Stinger.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на утро 26 февраля, по информации Минздрава, погибло 198 украинцев, ранено 1115, среди убитых и раненых есть дети.
Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Офиса президента и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были убиты 3,5 тыс. оккупантов, уничтожены 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина.