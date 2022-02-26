Чехия предоставит Украине дополнительную военную помощь на €7,6 млн

"Сегодня утром правительство Чехии одобрило дальнейшую военную помощь Украине, которая подвергается нападению со стороны России. Пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и боеприпасы на сумму €7,6 млн. Наша помощь и поддержка продолжаются", – сообщило минобороны Чехии в Twitter 26 февраля.

Machine guns, submachine guns, sniper rifles, pistols and ammunition worth 7.6 million EUR.



This morning, the Czech government approved further military assistance to Ukraine, which is under attack by Russia.



Our aid and support continues.#SupportUkraine — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) February 26, 2022

Ранее Чехия предоставила Украине 4006 единиц артиллерийских боеприпасов.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский разговаривал по телефону с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Глава государства написал в Twitter, что сообщил о текущей ситуации в Украине и поблагодарил за поддержку.

Фиала тоже рассказал о телефонном разговоре.

"Мы должны помочь нашим друзьям. Я заверил его, что Украина может рассчитывать на Чехию", – написал в Twitter чешский политик.

I spoke to the Ukrainian president @ZelenskyyUa.



We must help our friends. I assured him that Ukraine can count on the Czech Republic. https://t.co/0fnMPyE6kf — Petr Fiala (@P_Fiala) February 26, 2022

Сегодня ряд стран объявили о новых пакетах помощи Украине.

США выделят Украине $350 млн на оборону (в пакет помощи войдут противотанковые и зенитные системы, стрелковое оружие, боеприпасы различного калибра, бронежилеты и "сопутствующее оборудование"). Нидерланды отправят в Украину 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger. Кроме того, о помощи Украине объявила Германия, которая долгое время блокировала этот вопрос. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Украина получит от Берлина 1000 единиц противотанкового оружия и 500 комплексов Stinger.