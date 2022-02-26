Нидерланды отправляют в Украину 200 зенитных комплексов Stinger

В письме говорится, что при рассмотрении этого вопроса было проведено тщательное рассмотрение критериев экспорта оружия. Однако процедуру сократили с учетом исключительных обстоятельств.

Stinger – переносная ракета класса "земля – воздух" с инфракрасным наведением. Эти ракеты имеют длину 1,5 м и весят более 16 кг. При скорости 2400 км/час они могут применяться по целям в радиусе от 500 м до 5 км.