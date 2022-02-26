Украина просит Красный Крест помочь вывезти тысячи тел российский оккупантов в РФ

Верещук: Мы еще раз обращаемся к россиянам. Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, мужей было меньше Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Мы обращаемся к Международному Красному Кресту. Мы просим, чтобы МКК помог вывезти тела российских солдат в РФ. Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная необходимость. И мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украину и поехали в РФ", – отметила она.

По словам Верещук, в Российской Федерации должны знать, сколько таких тел и сколько оккупантов сегодня лежит в украинской земле.

"Красный Крест, сделайте все от вас зависящее, чтобы решить эту гуманитарную проблему. Мы еще раз обращаемся к россиянам. Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, мужей было меньше. В другой способ их будут тысячи. Победа будет за нами. Слава Украине!" – подытожила она.