Возле границы с Украиной журналист CNN заметил российскую тяжелую огнеметную систему, которая использует вакуумные бомбы

По информации журналиста Фредерика Плейтгена, это была установка ТОС-1 "Буратино". Плейтген опубликовал в Twitter снятое к югу от Белгорода видео ее транспортировки.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3 — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 26, 2022

Телеканал объяснил, что эти виды оружия используют специфические боеприпасы, которые иногда называют вакуумными бомбами. Они создают мощный взрыв и имеют большую ударную волну, что может иметь огромные разрушительные последствия.

CNN отметил, что пока нет доказательств, что в конфликте в Украине применялось термобарическое оружие.

Россия использовала вакуумные бомбы во время войны в Чечне, сообщила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Правозащитники отметили, что вакуумные бомбы обладают большей мощностью по сравнению с обычными боеприпасами и с большей вероятностью поражают людей в блиндажах и укрытиях, "причем на значительной площади и с особой жестокостью".

"В городских условиях крайне трудно ограничить воздействие этого оружия только комбатантами, при этом характер взрыва практически не оставляет мирному населению возможности укрыться от его поражающих факторов", – подчеркнула Human Rights Watch.