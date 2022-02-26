Возле границы с Украиной журналист CNN заметил российскую тяжелую огнеметную систему, которая использует вакуумные бомбы

По информации журналиста Фредерика Плейтгена, это была установка ТОС-1 "Буратино". Плейтген опубликовал в Twitter снятое к югу от Белгорода видео ее транспортировки.
The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3— Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 26, 2022
Телеканал объяснил, что эти виды оружия используют специфические боеприпасы, которые иногда называют вакуумными бомбами. Они создают мощный взрыв и имеют большую ударную волну, что может иметь огромные разрушительные последствия.
CNN отметил, что пока нет доказательств, что в конфликте в Украине применялось термобарическое оружие.
Россия использовала вакуумные бомбы во время войны в Чечне, сообщила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Правозащитники отметили, что вакуумные бомбы обладают большей мощностью по сравнению с обычными боеприпасами и с большей вероятностью поражают людей в блиндажах и укрытиях, "причем на значительной площади и с особой жестокостью".
"В городских условиях крайне трудно ограничить воздействие этого оружия только комбатантами, при этом характер взрыва практически не оставляет мирному населению возможности укрыться от его поражающих факторов", – подчеркнула Human Rights Watch.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на утро 26 февраля, по информации Минздрава, погибло 198 украинцев, ранено 1115, среди убитых и раненых есть дети.
Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Офиса президента и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были убиты 3,5 тыс. оккупантов, уничтожены 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина.