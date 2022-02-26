Бельгия передаст Украине пулеметы и топливо для военных нужд

"Украина запросила у Бельгии топливо в количестве, достаточном для снабжения своих войск. Наша страна приняла [запрос] и предоставит 3,8 тыс. тонн топлива. Бельгия также поставит украинской армии 2 тыс. пулеметов", – написал он.

Кроо подчеркнул, что "рассмотрение заявок продолжается".

L'Ukraine a demandé à la Belgique du carburant en quantité pour approvisionner ses troupes. Notre pays a accepté et fournira 3 800 tonnes de fuel.



La Belgique fournira aussi 2 000 mitrailleuses à l'armée ukrainienne. Une analyse plus approfondie des demandes continue. — Alexander De Croo * (@alexanderdecroo) February 26, 2022

26 февраля стало известно о предоставлении сражающейся с Россией Украине оружия из Чехии, Германии, Нидерландов, Франции, Эстонии.