Девять стран закрыли свое небо для полетов авиакомпаний из РФ

Все воздушные суда РФ не могут входить в воздушное пространство этих стран и вынуждены значительно увеличивать маршрут полетов в Европу и Северную Америку Фото: Gordonua.com

"Благодаря переговорам с авиационными властями стран Европы, воздушное пространство которых граничит с РФ, и при поддержке коллег по Евроконтролю международное авиационное сообщество отреагировало на многочисленные требования по закрытию воздушного пространства для авиации РФ – в рамках поддержки Украины в ее героической борьбе против агрессора РФ, – сказано в сообщении. – Все воздушные суда РФ не могут входить в воздушное пространство этих стран и вынуждены значительно увеличивать маршрут полетов в Европу и Северную Америку".

"Украерорух" отметил, что о своих намерениях уже заявили и другие страны.

"Совет ICAO (в состав которого входит 36 стран) осудил нарушение территориальной целостности и суверенитета государства – члена Организации Объединенных Наций, включая его воздушное пространство. Было признано, что такие действия противоречат принципам Устава Организации Объединенных Наций и статье 1 Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции). Совет ICAO также призвал Российскую Федерацию прекратить свою незаконную деятельность для обеспечения безопасности полетов и безопасности гражданской авиации и придерживаться своих обязательств как по Чикагской конвенции, так и по другим соответствующим международным договорам о воздушном праве", – подчеркнули в ведомстве.

Генеральный директор Евроконтроля Имон Бреннан выразил поддержку Украине, государству, которое является членом организации с 2004 года, и осудил агрессию России.

"Евроконтроль призвал мировую авиацию объединиться и поддержать Украину!" – сообщили в "Украерорусі".