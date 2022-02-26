Девять стран закрыли свое небо для полетов авиакомпаний из РФ

"Благодаря переговорам с авиационными властями стран Европы, воздушное пространство которых граничит с РФ, и при поддержке коллег по Евроконтролю международное авиационное сообщество отреагировало на многочисленные требования по закрытию воздушного пространства для авиации РФ – в рамках поддержки Украины в ее героической борьбе против агрессора РФ, – сказано в сообщении. – Все воздушные суда РФ не могут входить в воздушное пространство этих стран и вынуждены значительно увеличивать маршрут полетов в Европу и Северную Америку".
"Украерорух" отметил, что о своих намерениях уже заявили и другие страны.
"Совет ICAO (в состав которого входит 36 стран) осудил нарушение территориальной целостности и суверенитета государства – члена Организации Объединенных Наций, включая его воздушное пространство. Было признано, что такие действия противоречат принципам Устава Организации Объединенных Наций и статье 1 Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции). Совет ICAO также призвал Российскую Федерацию прекратить свою незаконную деятельность для обеспечения безопасности полетов и безопасности гражданской авиации и придерживаться своих обязательств как по Чикагской конвенции, так и по другим соответствующим международным договорам о воздушном праве", – подчеркнули в ведомстве.
Генеральный директор Евроконтроля Имон Бреннан выразил поддержку Украине, государству, которое является членом организации с 2004 года, и осудил агрессию России.
"Евроконтроль призвал мировую авиацию объединиться и поддержать Украину!" – сообщили в "Украерорусі".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По информации Зеленского враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранены 1115 человек (33 ребенка), рассказал 26 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко.
В Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.