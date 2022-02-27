В Госспецсвязи рассказали, как отличить технику ВСУ от оккупантов

"Российская техника имеет темно-зеленый болотный окрас. Иногда присутствует трехцветный окрас. Украинская техника имеет окрас в виде "пикселя" или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому", – напомнили в ведомстве.

Также там перечислили специальные признаки, которые указывают направление движения техники РФ:

косая линия на кузове – на Херсон

метка Z – на Харьков, кроме того, такую метку имеет росгвардия ("кадыровцы")

треугольник – на Славянск и Краматорск

круг – мобильный резерв

При обнаружении техники оккупантов в Госспецсвязи просят сообщать об этом ВСУ по контактам на странице Генштаба, а также снимать перемещение техники на видео и размещать в сети с хештегом #війна_проти_україни.

В пресс-службе отметили, что если есть желание и возможность, надо уничтожать вражескую технику всеми возможными способами, а также, что ни в коем случае не нужно записывать перемещения техники ВСУ.

"Не помогайте врагу уничтожать вас, ваш дом, наши города и Украину", – призвали в ведомстве.