В Харькове фиксируются неединичные случаи сдачи российских оккупантов в плен – МВД Украины

"Обращаемся ко всем структурам власти тщательно документировать такие случаи, забирать оружие и предоставлять российским пленным временное убежище. Призываем остальных российских солдат последовать этому примеру – сложить оружие и сдаться", – заявили в МВД.

В ведомстве также сообщили, что жители Харькова "сегодня пережили страшную ночь".

"Но наши воины дают мощный отпор российским захватчикам. Вооруженные силы работают, полиция на местах, государственные структуры исполняют свои обязанности. Мы едины как никогда. Взаимодействие фантастическое", – отметили в министерстве.