У Путина истерика. Он не общается с ближайшим окружением из-за страха, что его свергнут – нардеп Гончаренко

"У Путина истерика. Он переехал в бункер. Не общается с ближайшим окружением из-за боязни, что они попытаются его отстранить от власти. Путин надеялся, что Украину он захватит за день. Но все пошло не так. Путин представлял себе игру на повышенных скоростях, но его армия увязла, недооценив украинцев. И когда оккупантов встречают огнем и снарядами, руководство решает проблему разве что увольнениями", – отметил Гончаренко.

Он добавил, что "враг начинает ощущать проблемы даже из своего бункера".