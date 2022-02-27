Страны G7 договорились продолжать поставки оружия в Украину

"Мы договорились продолжать поставку оборонительного вооружения и техники в Украину, ужесточить санкции, чтобы ослабить российскую экономику, взывать к [президенту России Владимиру] Путину на мировых форумах", – написала она.
Important meeting with G7 * * and * FMs. We are clear Putin must fail and sovereignty restored. We agreed to continue to:— Liz Truss (@trussliz) February 27, 2022
* supply defensive weapons and equipment to Ukraine
* escalate sanctions to debilitate the Russian economy
* call out Putin in global fora pic.twitter.com/KBXABwfBq0
Эту информацию подтвердил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Встреча с министрами иностранных дел стран G7. Партнеры готовы предоставить Украине более практичные средства для самозащиты. Пойдет оборонительное вооружение, военная техника и финансовая поддержка Украины. Мы также обсудили новые болезненные санкции, чтобы остановить путинскую войну", – написал он.
Meeting with @G7 foreign ministers. Partners stand ready to provide Ukraine with more practical means to defend ourselves. Defensive weapons, military equipment, and financial support for Ukraine are underway. We also discussed new painful sanctions to stop Putin’s war.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022
В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
По последним данным Министерства здравоохранения Украины, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.
Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина. Также для россиян закрыли воздушное пространство ЕС.