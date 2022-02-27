Страны G7 договорились продолжать поставки оружия в Украину

"Мы договорились продолжать поставку оборонительного вооружения и техники в Украину, ужесточить санкции, чтобы ослабить российскую экономику, взывать к [президенту России Владимиру] Путину на мировых форумах", – написала она.

Important meeting with G7 * * and * FMs. We are clear Putin must fail and sovereignty restored. We agreed to continue to:



* supply defensive weapons and equipment to Ukraine



* escalate sanctions to debilitate the Russian economy



* call out Putin in global fora pic.twitter.com/KBXABwfBq0 — Liz Truss (@trussliz) February 27, 2022

Эту информацию подтвердил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Встреча с министрами иностранных дел стран G7. Партнеры готовы предоставить Украине более практичные средства для самозащиты. Пойдет оборонительное вооружение, военная техника и финансовая поддержка Украины. Мы также обсудили новые болезненные санкции, чтобы остановить путинскую войну", – написал он.

Meeting with @G7 foreign ministers. Partners stand ready to provide Ukraine with more practical means to defend ourselves. Defensive weapons, military equipment, and financial support for Ukraine are underway. We also discussed new painful sanctions to stop Putin’s war. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022

В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США