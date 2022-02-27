"Попытка надавить на делегацию". Кулеба ответил на угрозы Путина ядерным оружием

Кулеба: Мы не поддадимся на это давление Фото: EPA

"Как вы заметили, этот приказ президента Путина пришел незадолго после объявления о том, что две делегации готовы встречаться. И мы рассматриваем этот приказ как попытку повысить ставки и дополнительно надавить на украинскую делегацию, но мы не поддадимся на это давление", – отметил министр.

Кулеба добавил, что если приказ Путина является прямой угрозой использования этого ядерного оружия против Украины, то это "будет катастрофой для мира, но это нас не сломает".

Ранее этим днем Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим боевого дежурства. "Медуза" предполагает, что речь идет о стратегических силах сдерживания. На сайте минобороны РФ указано, что в них входит в том числе ядерное оружие.