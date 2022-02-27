Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ в особый режим боевого дежурства

Силы сдерживания, которые Путин поручил перевести в особый режим, включают ядерные силы. На фото – антивоенная акция в Берлине 26 февраля Фото: ЕРА

Об этом он объявил 27 февраля на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым, пишет ТАСС.

Глава Кремля "аргументировал" свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

"Медуза" предполагает, что речь идет о стратегических силах сдерживания. На сайте минобороны РФ указано, что в них входит в том числе ядерное оружие.