Вениславский сообщил о начале переговоров между представителями Украины и России

"Делегация уже выехала, тут ехать очень мало времени надо, думаю, что переговоры начнутся в ближайшие минуты, возможно, уже они даже начались", – сказал он в 15.43 по киевскому времени.

Вениславский упомянул решение президента РФ Владимира Путина перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания армии РФ и не исключил угрозы применения "последнего аргумента" – ядерного оружия.

"Это уже очень серьезно оценивается ситуация в РФ. Поэтому переговоры нужны и РФ, переговоры нужны и нам, чтобы сохранять жизни наших людей. Главное, что эти переговоры будут безусловными, никаких ультиматумов, никаких условий. Дальше – ждем результатов, наши дипломаты точно будут отстаивать национальные интересы Украины и ни на какие компромиссы по территориальной целостности не пойдут", – добавил он.

По его словам, Украина на переговоры отправила представителей Министерства иностранных дел и Офиса президента. О ком именно идет речь, Вениславский не сказал.