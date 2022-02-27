"Самолеты, вертолеты и ракеты останутся на земле". В ОПУ анонсировали переговоры Украины с РФ на границе с Беларусью

"Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко "взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле".

Зеленский сообщил о разговоре с Лукашенко 27 февраля в Facebook, но не рассказал деталей.

Разговор Зеленского с Лукашенко состоялся на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Лукашенко 27 февраля подтвердил, что из Беларуси запускали ракеты по Украине.

Накануне, 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон призвал Лукашенко не быть вассалом и соучастником в войне России против Украины.

ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники сообщило 27 февраля, что подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в Украину – в Киевской и Житомирской областях.

25 февраля Зеленский призвал президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Путин готов отправить делегацию в Минск для переговоров.

По словам Зеленского, представители Украины могли бы провести переговоры с РФ в Минске, если бы с Беларуси не было агрессивных действий. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что Украина якобы отказалась от переговоров с РФ.