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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Самолеты, вертолеты и ракеты останутся на земле". В ОПУ анонсировали переговоры Украины с РФ на границе с Беларусью

Зеленский (на фото) 27 февраля поговорил с Лукашенко
Зеленский (на фото) 27 февраля поговорил с Лукашенко
Фото: president.gov.ua

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, 27 февраля позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Об этом сообщается в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ).

"Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко "взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/331601372330067

Зеленский сообщил о разговоре с Лукашенко 27 февраля в Facebook, но не рассказал деталей.

Разговор Зеленского с Лукашенко состоялся на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Лукашенко 27 февраля подтвердил, что из Беларуси запускали ракеты по Украине.

Накануне, 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон призвал Лукашенко не быть вассалом и соучастником в войне России против Украины.

ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники сообщило 27 февраля, что подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в Украину – в Киевской и Житомирской областях.

25 февраля Зеленский призвал президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Путин готов отправить делегацию в Минск для переговоров.

По словам Зеленского, представители Украины могли бы провести переговоры с РФ в Минске, если бы с Беларуси не было агрессивных действий. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что Украина якобы отказалась от переговоров с РФ.

Контекст:

С 24 февраля в Украине продолжается война с Российской Федерацией, объявленная российским президентом Путиным.

Беларусь является активным участником этой войны, так как со стороны этой страны подверглась атаке российских военных украинская граница. Кроме того, со стороны Беларуси оккупационные войска РФ зашли в зону ЧАЭС.

24 февраля пресс-служба главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сообщала, что из Беларуси выпустили четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко 26 февраля опубликовал официальное письмо председателю Госпогранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо, отметив, что его страна вместе с РФ ведет войну против Украины.

Утром 27 февраля силы противовоздушной обороны Украины сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, война, граница, переговоры, агрессия, Припять, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент, встреча, войска
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