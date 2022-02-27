Зеленский поговорил с Лукашенко. СМИ сообщили о подготовке военного вторжения Беларуси в Украину

"Поговорил с Александром Лукашенко", – написал глава Украинского государства.
Зеленский не сообщил деталей разговора.
Разговор Зеленского с Лукашенко состоялся на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Лукашенко 27 февраля подтвердил, что из Беларуси запускали ракеты по Украине.
Накануне, 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон призвал Лукашенко не быть вассалом и соучастником в войне России против Украины.
ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники сообщило 27 февраля, что подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в Украину – в Киевской и Житомирской области.
С 24 февраля в Украине продолжайте война с Российской Федерацией, объявленная российским президентом Владимиром Путиным.
Беларусь является активным участником этой войны, так как со стороны этой страны подверглась атаке российских военных украинская граница. Кроме того, со стороны Беларуси оккупационные войска РФ зашли в зону ЧАЭС.
24 февраля пресс-служба главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сообщала, что из Беларуси выпустили четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении.
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко 26 февраля опубликовал официальное письмо председателю Госпогранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо, отметив, что его страна вместе с РФ ведет войну против Украины.
Утром 27 февраля силы противовоздушной обороны Украины сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси.
27 февраля Зеленский обратился к гражданам Беларуси. Он призвал их сделать свой выбор и объяснил, почему переговоры с Россией в Минске сейчас невозможны.