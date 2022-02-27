Зеленский поговорил с Лукашенко. СМИ сообщили о подготовке военного вторжения Беларуси в Украину

Зеленский (на фото) сообщил, что имел разговор с Лукашенко Фото: president.gov.ua

"Поговорил с Александром Лукашенко", – написал глава Украинского государства. Зеленский не сообщил деталей разговора.

Разговор Зеленского с Лукашенко состоялся на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Лукашенко 27 февраля подтвердил, что из Беларуси запускали ракеты по Украине.

Накануне, 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон призвал Лукашенко не быть вассалом и соучастником в войне России против Украины.

ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники сообщило 27 февраля, что подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в Украину – в Киевской и Житомирской области.