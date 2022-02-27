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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский поговорил с Лукашенко. СМИ сообщили о подготовке военного вторжения Беларуси в Украину

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Зеленский (на фото) сообщил, что имел разговор с Лукашенко
Зеленский (на фото) сообщил, что имел разговор с Лукашенко
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси. Об этом Зеленский сообщил в Facebook 27 февраля.

"Поговорил с Александром Лукашенко", – написал глава Украинского государства.

Зеленский не сообщил деталей разговора.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3019941718256184

Разговор Зеленского с Лукашенко состоялся на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Лукашенко 27 февраля подтвердил, что из Беларуси запускали ракеты по Украине.

Накануне, 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон призвал Лукашенко не быть вассалом и соучастником в войне России против Украины.

ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники сообщило 27 февраля, что подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в Украину – в Киевской и Житомирской области.

Контекст:

С 24 февраля в Украине продолжайте война с Российской Федерацией, объявленная российским президентом Владимиром Путиным. 

Беларусь является активным участником этой войны, так как со стороны этой страны подверглась атаке российских военных украинская граница. Кроме того, со стороны Беларуси оккупационные войска РФ зашли в зону ЧАЭС.

24 февраля пресс-служба главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сообщала, что из Беларуси выпустили четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко 26 февраля опубликовал официальное письмо председателю Госпогранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо, отметив, что его страна вместе с РФ ведет войну против Украины.

Утром 27 февраля силы противовоздушной обороны Украины сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси.

27 февраля Зеленский обратился к гражданам Беларуси. Он призвал их сделать свой выбор и объяснил, почему переговоры с Россией в Минске сейчас невозможны.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, агрессия, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент, войска
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