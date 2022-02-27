Лукашенко подтвердил, что с Белауси запускали ракеты по Украине

Лукашенко попытался переложить ответственность за выпущенные по Украине ракеты на саму Украину Фото: EPA

"В 11 часов (вечером 23 февраля), накануне этого конфликта (было уже темно), действительно, с территории примерно чернобыльских районов, где на учениях были российские войска, были запущены две или три ракеты", – рассказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, с украинской стороны якобы в 10–15 км от границы с Беларусью обнаружили несколько развернутых ракетных дивизионов. Он добавил, что "по информации от разведки, украинская сторона готовилась нанести удар по территории Беларуси, где после учений осталась часть российских военных".

"Я не давал им команды пускать ракеты. Я сказал: "Да, ребята, мы это видим". И вот тогда россияне по этим позициям выпустили две или три ракеты. После этого позиций не стало. Но кто в этом виноват? Вы зачем развязали эту войну?", – сказал Лукашенко.