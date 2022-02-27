Лукашенко подтвердил, что с Белауси запускали ракеты по Украине

"В 11 часов (вечером 23 февраля), накануне этого конфликта (было уже темно), действительно, с территории примерно чернобыльских районов, где на учениях были российские войска, были запущены две или три ракеты", – рассказал Лукашенко.
По словам Лукашенко, с украинской стороны якобы в 10–15 км от границы с Беларусью обнаружили несколько развернутых ракетных дивизионов. Он добавил, что "по информации от разведки, украинская сторона готовилась нанести удар по территории Беларуси, где после учений осталась часть российских военных".
"Я не давал им команды пускать ракеты. Я сказал: "Да, ребята, мы это видим". И вот тогда россияне по этим позициям выпустили две или три ракеты. После этого позиций не стало. Но кто в этом виноват? Вы зачем развязали эту войну?", – сказал Лукашенко.
С 24 февраля в Украине продолжайте война с Российской Федерацией, объявленная российским президентом Владимиром Путиным.
Беларусь является активным участником этой войны, так как со стороны этой страны подверглась атаке российских военных украинская граница. Кроме того, со стороны Беларуси оккупационные войска РФ зашли в зону ЧАЭС.
24 февраля пресс-служба главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сообщала, что из Беларуси выпустили четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении.
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко 26 февраля опубликовал официальное письмо председателю Госпогранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо, отметив, что его страна вместе с РФ ведет войну против Украины.
Утром 27 февраля силы противовоздушной обороны Украины сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси. Он призвал их сделать свой выбор и объяснил, почему переговоры с Россией в Минске сейчас невозможны.