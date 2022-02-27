Предстоятель ПЦУ Епифаний просит московского патриарха Кирилла забрать тела россиян

Епифаний напомнил, что уже четвертый день продолжается неспровоцированная полномасштабная агрессия России против Украины, в результате которой страдают миллионы людей и гибнут как военные, так и мирные.
"К сожалению, из ваших предыдущих публичных заявлений уже понятно, что сохранение благосклонности [президента РФ Владимира] Путина и руководства РФ для вас намного важнее, чем забота о людях в Украине, часть из которых до войны считала вас своим пастырем. Поэтому вряд ли имеет смысл обращаться к вам с просьбой сделать что-нибудь действенное, чтобы агрессия России против Украины немедленно прекратилась", – отметил митрополит ПЦУ.
Однако Епифаний выразил надежду, что хотя бы в отношении российских граждан, большинство из которых – православные христиане, российская церковь сможет проявить человечность и заботу.
"Речь идет о более чем 3 тыс. (на момент написания новости уже 4,3 тыс. – "ГОРДОН") убитых российских военнослужащих, тела которых находятся на земле Украины. Руководство нашей страны уже обратилось к Международному Красному Кресту с призывом способствовать возврату тел российских военных на родину, чтобы родные и близкие смогли с ними попрощаться и предать погребению. К сожалению, никакого ответа с российской стороны получено до сих пор не было. Поэтому я обращаюсь к вам, как главе РПЦ: проявите хотя бы к своим согражданам и пастве милосердие. Если не можете возвысить свой голос против агрессии, хотя бы помогите забрать тела российских солдат, жизнь которых стала платой за идеи "русского мира" – ваши и вашего президента", – призвал Епифаний.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.
В результате обстрелов российских войск в Украине к этому дню погибло 210 человек, в том числе шестеро детей. Ранения получили более 1,1 тыс. человек, из них более 100 детей.