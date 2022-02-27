Предстоятель ПЦУ Епифаний просит московского патриарха Кирилла забрать тела россиян

Епифаний напомнил, что уже четвертый день продолжается полномасштабная агрессия России против Украины Фото: Митрополит Епіфаній / Facebook

Епифаний напомнил, что уже четвертый день продолжается неспровоцированная полномасштабная агрессия России против Украины, в результате которой страдают миллионы людей и гибнут как военные, так и мирные.

"К сожалению, из ваших предыдущих публичных заявлений уже понятно, что сохранение благосклонности [президента РФ Владимира] Путина и руководства РФ для вас намного важнее, чем забота о людях в Украине, часть из которых до войны считала вас своим пастырем. Поэтому вряд ли имеет смысл обращаться к вам с просьбой сделать что-нибудь действенное, чтобы агрессия России против Украины немедленно прекратилась", – отметил митрополит ПЦУ.

Однако Епифаний выразил надежду, что хотя бы в отношении российских граждан, большинство из которых – православные христиане, российская церковь сможет проявить человечность и заботу.

"Речь идет о более чем 3 тыс. (на момент написания новости уже 4,3 тыс. – "ГОРДОН") убитых российских военнослужащих, тела которых находятся на земле Украины. Руководство нашей страны уже обратилось к Международному Красному Кресту с призывом способствовать возврату тел российских военных на родину, чтобы родные и близкие смогли с ними попрощаться и предать погребению. К сожалению, никакого ответа с российской стороны получено до сих пор не было. Поэтому я обращаюсь к вам, как главе РПЦ: проявите хотя бы к своим согражданам и пастве милосердие. Если не можете возвысить свой голос против агрессии, хотя бы помогите забрать тела российских солдат, жизнь которых стала платой за идеи "русского мира" – ваши и вашего президента", – призвал Епифаний.