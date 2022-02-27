ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Предстоятель ПЦУ Епифаний просит московского патриарха Кирилла забрать тела россиян

Епифаний напомнил, что уже четвертый день продолжается полномасштабная агрессия России против Украины
Епифаний напомнил, что уже четвертый день продолжается полномасштабная агрессия России против Украины
Фото: Митрополит Епіфаній / Facebook

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к патриарху московскому Кириллу с просьбой забрать в Россию тела убитых в Украине военных РФ. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ПЦУ.

Епифаний напомнил, что уже четвертый день продолжается неспровоцированная полномасштабная агрессия России против Украины, в результате которой страдают миллионы людей и гибнут как военные, так и мирные.

"К сожалению, из ваших предыдущих публичных заявлений уже понятно, что сохранение благосклонности [президента РФ Владимира] Путина и руководства РФ для вас намного важнее, чем забота о людях в Украине, часть из которых до войны считала вас своим пастырем. Поэтому вряд ли имеет смысл обращаться к вам с просьбой сделать что-нибудь действенное, чтобы агрессия России против Украины немедленно прекратилась", – отметил митрополит ПЦУ.

Однако Епифаний выразил надежду, что хотя бы в отношении российских граждан, большинство из которых – православные христиане, российская церковь сможет проявить человечность и заботу.

"Речь идет о более чем 3 тыс. (на момент написания новости уже 4,3 тыс. – "ГОРДОН") убитых российских военнослужащих, тела которых находятся на земле Украины. Руководство нашей страны уже обратилось к Международному Красному Кресту с призывом способствовать возврату тел российских военных на родину, чтобы родные и близкие смогли с ними попрощаться и предать погребению. К сожалению, никакого ответа с российской стороны получено до сих пор не было. Поэтому я обращаюсь к вам, как главе РПЦ: проявите хотя бы к своим согражданам и пастве милосердие. Если не можете возвысить свой голос против агрессии, хотя бы помогите забрать тела российских солдат, жизнь которых стала платой за идеи "русского мира" – ваши и вашего президента", – призвал Епифаний.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.

В результате обстрелов российских войск в Украине к этому дню погибло 210 человек, в том числе шестеро детей. Ранения получили более 1,1 тыс. человек, из них более 100 детей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, РПЦ, патриарх Кирилл, война России против Украины, митрополит Епифаний, ПЦУ, погибшие российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стрейзанд: Путинская пропаганда о "денацификации" – самая большая ложь этого века
Стрейзанд: Путинская пропаганда о "денацификации" – самая большая ложь этого века
Джим Керри: Невинные люди подвергаются опасности из-за очередного грандиозного политического придурка в истории
Джим Керри: Невинные люди подвергаются опасности из-за очередного грандиозного политического придурка в истории
"Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе за себя". Российский актер Козловский высказался о войне РФ против Украины
"Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе за себя". Российский актер Козловский высказался о войне РФ против Украины
Супермодель Хелена Кристенсен: Мои руки обнимают народ Украины
Супермодель Хелена Кристенсен: Мои руки обнимают народ Украины
"Путин не просто сука, а испуганный и бессмысленный". Бегбедер призвал граждан РФ остановить войну против Украины
"Путин не просто сука, а испуганный и бессмысленный". Бегбедер призвал граждан РФ остановить войну против Украины
"Да, это выходные. Но в Украине это что угодно, только не выходные". Британский миллиардер Брэнсон посвятил украинцам эмоциональный пост
"Да, это выходные. Но в Украине это что угодно, только не выходные". Британский миллиардер Брэнсон посвятил украинцам эмоциональный пост
Эштон Катчер выразил свою поддержку Украине
Эштон Катчер выразил свою поддержку Украине
Ольга Сумская сообщила о смерти матери – заслуженной артистки Украины Анны Сумской
Ольга Сумская сообщила о смерти матери – заслуженной артистки Украины Анны Сумской
Ахеджакова пожертвовала украинской армии $10 тыс. и сообщила о том, что покидает Россию
Ахеджакова пожертвовала украинской армии $10 тыс. и сообщила о том, что покидает Россию
"Никогда этому лживому нашествию не побороть нашу правду". Верка Сердючка с мамой призвали российских оккупантов покинуть Украину
"Никогда этому лживому нашествию не побороть нашу правду". Верка Сердючка с мамой призвали российских оккупантов покинуть Украину
Мадонна: Путин нарушил все договоры о правах человека. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Слава Украине
Мадонна: Путин нарушил все договоры о правах человека. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Слава Украине
"Вас проклинают все за ваше вранье". Ефросинина ответила Баскову и Канделаки, которые поддержали нападение России на Украину
"Вас проклинают все за ваше вранье". Ефросинина ответила Баскову и Канделаки, которые поддержали нападение России на Украину
Комаровский – россиянам: Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Вы можете хотя бы попытаться это остановить
Комаровский – россиянам: Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Вы можете хотя бы попытаться это остановить
После осуждения Ургантом войны РФ с Украиной его передачу не показали в эфире российского пропагандистского канала
После осуждения Ургантом войны РФ с Украиной его передачу не показали в эфире российского пропагандистского канала
"Все зашло очень далеко". Российский поэт Семен Слепаков обратился к Путину после нападения России на Украину
"Все зашло очень далеко". Российский поэт Семен Слепаков обратился к Путину после нападения России на Украину
"То, что делает Путин, – это абсолютный позор!" Экс-возлюбленная Владимира Кличко Панеттьери поддержала Украину после вторжения РФ
"То, что делает Путин, – это абсолютный позор!" Экс-возлюбленная Владимира Кличко Панеттьери поддержала Украину после вторжения РФ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все зашло очень далеко". Российский поэт Семен Слепаков обратился к Путину после нападения России на Украину (67199)
2
"Вас проклинают все за ваше вранье". Ефросинина ответила Баскову и Канделаки, которые поддержали нападение России на Украину (35612)
3
"Хотите мира вы, а стреляют и бомбят у нас в Украине", "Конченый". В сети ответили Баскову, поддержавшему войну России против Украины (30984)
4
Беременная Maruv, находящаяся во время войны в Киеве, сделала заявление (24787)
5
Комаровский – россиянам: Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Вы можете хотя бы попытаться это остановить (13021)
6
Гребенщиков: Эта война – позор и безумие России (12427)
7
Ани Лорак впервые опубликовала пост после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (11234)
8
Ахеджакова пожертвовала украинской армии $10 тыс. и сообщила о том, что покидает Россию (10274)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS