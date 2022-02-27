Россия захватила два украинских судна с мирными гражданами

"Танкер "Афина", находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил открытым каналом связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра. Об этом судовладелец танкера "Афина" немедленно уведомил все компетентные органы в Украине", – говорится в сообщении.
Кроме того, отслеживая движение судов в данном районе, морские пограничники зафиксировали факт резкого и нелогичного изменения курса еще одним судном под украинским флагом. Сухогруз "Принцесса Николь" из румынских вод также направлялся к острову Змеиный.
Почти сразу, как оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, на них была отключена автоматическая идентификационная система и суда прекратили выходить на связь.
"А уже сегодня утром системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма. Таким образом, командиры и офицеры ВМФ РФ, в очередной раз дерзко нарушая нормы международного морского права, под прикрытием самопровозглашенной контрртеррористической операции превратились в обычных беспринципных пиратов, не достойных знатного звания морского офицера. Пиратский захват двух суден под украинским флагом почти с 50 мирными членами экипажей, тысячами тонн дизтоплива и зерна унижает и превращает в примитивных грабителей, фактически лишая погон и чести", – заявили в ГПСУ.
В ведомстве напомнили, что накануне та же группа кораблей ВМС РФ захватила спасательное судно "Сапфир", отправившегося на остров Змеиный с гуманитарной миссией.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
По последним данным Министерства здравоохранения Украины в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.
Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.