Россия захватила два украинских судна с мирными гражданами

"Танкер "Афина", находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил открытым каналом связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра. Об этом судовладелец танкера "Афина" немедленно уведомил все компетентные органы в Украине", – говорится в сообщении.

Кроме того, отслеживая движение судов в данном районе, морские пограничники зафиксировали факт резкого и нелогичного изменения курса еще одним судном под украинским флагом. Сухогруз "Принцесса Николь" из румынских вод также направлялся к острову Змеиный.

Почти сразу, как оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, на них была отключена автоматическая идентификационная система и суда прекратили выходить на связь.

"А уже сегодня утром системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма. Таким образом, командиры и офицеры ВМФ РФ, в очередной раз дерзко нарушая нормы международного морского права, под прикрытием самопровозглашенной контрртеррористической операции превратились в обычных беспринципных пиратов, не достойных знатного звания морского офицера. Пиратский захват двух суден под украинским флагом почти с 50 мирными членами экипажей, тысячами тонн дизтоплива и зерна унижает и превращает в примитивных грабителей, фактически лишая погон и чести", – заявили в ГПСУ.

В ведомстве напомнили, что накануне та же группа кораблей ВМС РФ захватила спасательное судно "Сапфир", отправившегося на остров Змеиный с гуманитарной миссией.