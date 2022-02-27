Беспилотник Bayraktar уничтожил колонну российской техники в Херсонской области. Видео

"Что Bayraktar животворящий делает! Село Чернобаевка, Херсонская область. Welcome to hell!" – подписал Залужный видео.

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В начале сентября 2021 года Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два турецких беспилотных комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов.

26 октября 2021 года главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе.