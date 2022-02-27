На линию "Вернись живым из Украины" позвонили тысячи российских матерей – Геращенко

Телефоны "не умолкают ни на секунду", отметил Геращенко Фото: pixabay.com

"С момента запуска горячей линии для российских женщин "Вернись живым из Украины" прошло всего лишь 15 часов. Телефоны не умолкают ни на секунду! За это время пять операторов, девушки из полиции диалога Киева, приняли около 700 звонков от матерей России, которые в ужасе, уже четвертый день не имеют никакой связи со своими сыновьями", – написал он.

По словам советника главы МВД, "еще несколько тысяч звонков остались не отвеченными".

"Сейчас будем увеличивать количество операторов до 10, чтобы хоть как-то справляться. Все разговоры, естественно, записываются и являются ценным источником развединформации", – подчеркнул Геращенко.

По его данным, звонки были приняты, в частности, из Ростова-на-Дону.

Фото: Антон Геращенко / Facebook

По последним данным Минобороны Украины, в результате нынешнего вторжения российская армия потеряла 4,3 тыс. человек.