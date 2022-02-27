Мамедов: Ратификация Римского статута нужна для привлечения руководства РФ к ответственности за военные преступления и преступления против человечности

"В Украине девятый год идет вооруженный конфликт с РФ, который 24 февраля перерос в настоящую войну. И количество военных преступлений очень увеличилось. Поэтому нам уже сейчас нужно ответственно отнестись к проблеме осуждения военных преступников, и для этого нужно срочно имплементировать нормы международного и гуманитарного права в украинское законодательство", – заявил Мамедов.

Он подчеркнул, что военные преступления не имеют срока давности и это необходимо закрепить законодательно.

"Подписание президентом принятого Верховной Радой Украины законопроекта №2689 по имплементации международного гуманитарного и уголовного права в национальное законодательство решит эту проблему. В частности, он предусматривает имплементацию норм Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним, которые содержат положения о защите военнопленных во время международного вооруженного конфликта, нарушении правил ведения войны и защите гражданского населения. Это позволит применять соответствующую правовую квалификацию, соответствующую масштабам содеянного в Украине", – объяснил юрист.

Мамедов добавил, что украинский парламент должен ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.

"Ратификация Римского статута – это прежде всего участие в ключевых решениях Международного уголовного суда и возможность ввести весь комплекс международных инструментов для привлечения к ответственности за военные преступления и преступления против человечности персонально российского руководства и всех причастных", – заявил экс-заместитель генерального прокурора Украины.