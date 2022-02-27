Мамедов: Ратификация Римского статута нужна для привлечения руководства РФ к ответственности за военные преступления и преступления против человечности

"В Украине девятый год идет вооруженный конфликт с РФ, который 24 февраля перерос в настоящую войну. И количество военных преступлений очень увеличилось. Поэтому нам уже сейчас нужно ответственно отнестись к проблеме осуждения военных преступников, и для этого нужно срочно имплементировать нормы международного и гуманитарного права в украинское законодательство", – заявил Мамедов.
Он подчеркнул, что военные преступления не имеют срока давности и это необходимо закрепить законодательно.
"Подписание президентом принятого Верховной Радой Украины законопроекта №2689 по имплементации международного гуманитарного и уголовного права в национальное законодательство решит эту проблему. В частности, он предусматривает имплементацию норм Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним, которые содержат положения о защите военнопленных во время международного вооруженного конфликта, нарушении правил ведения войны и защите гражданского населения. Это позволит применять соответствующую правовую квалификацию, соответствующую масштабам содеянного в Украине", – объяснил юрист.
Мамедов добавил, что украинский парламент должен ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.
"Ратификация Римского статута – это прежде всего участие в ключевых решениях Международного уголовного суда и возможность ввести весь комплекс международных инструментов для привлечения к ответственности за военные преступления и преступления против человечности персонально российского руководства и всех причастных", – заявил экс-заместитель генерального прокурора Украины.
Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году Украина уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.
МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.
В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.
Мамедов говорил в апреле 2021 года, что Украина отправила в Международный уголовный суд в Гааге 19 сообщений, связанных с российской агрессией.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российское вторжение продолжается, украинские силы дают отпор оккупантам.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что США готовы отправить в Украину команду экспертов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков.